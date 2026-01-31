苹果人工智能团队再现离职潮 分别转投Meta及Google

据彭博报道，苹果公司（AAPL）继Siri高管离职，近几周流失至少四位人工智能研究员，这些员工转投了包括Meta Platforms及Google DeepMind等企业。

报道指，最新离职研究员有四人，包括Yinfei Yang，将创办新公司；Haoxuan You及Bailin Wang加入Meta，前者将进入Meta的「超级智能」(Superintelligence)研究部门。另外还有Zirui Wan将加入Google DeepMind，该团队正协助苹果打造将支持新功能的核心人工智能模型。这包括今年将发布的新版Siri语音助手所依托的技术。

近几个月来苹果持续出现人才外流，人工智能团队尤为明显。该公司在人工智能竞赛中一直难以跟上同业，据报苹果将部分技术外判给Google的决定也引发员工不满。

报道又指，苹果高管Stuart Bowers亦已转投Google DeepMind。他曾是苹果负责Siri的最资深高管之一。

