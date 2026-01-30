渣打温拓思：集团永远不会将总部迁往亚洲 在伦敦根深蒂固

彭博报道，渣打集团（2888）行政总裁温拓思（Bill Winters）表明，集团永远不会将总部迁往亚洲。

不想在新加坡和香港之间做抉择

渣打的总部位於伦敦，而亚洲是其最赚钱的市场，故经常被问及会否搬迁总部。报道指，温拓思本周接受挪威央行投资管理公司（Norges Bank Investment Management）行政总裁Nicolai Tangen的访谈时，明确回应表示，渣打永远不想在香港和新加坡这两大的市场之间做出选择。

温拓思在Tangen的播客节目中说：「我们的银行名称印在香港的钞票上。我们最大的股东是新加坡的淡马锡。我们绝不想被迫在这两个地方作出选择。」他说，「渣打在这里根深蒂固」，意指伦敦。

渣打集团发言人拒绝就此置评。