陈文博指市场回稳仍未宜进取 「唔再保本保命、但要保守」 料楼市难强劲复苏

恒隆集团（010）及恒隆地产（101）董事长陈文博表示，整体市场环境已有回稳迹象，对前景审慎乐观，但强调目前经营策略仍未能进取，「虽然唔会系保本、保命时期，但仲系要保守。」他指，恒隆首要任务仍然要减债及回笼资金，未必会积极投地。

陈文博表示，香港楼市已明显回暖，「无前年咁冻」，但难以判断长远息口能否继续处于低水平。他认为，中、港市场无论住宅、写字楼、商铺或酒店，都仍然有压力，难有强劲复苏。

奉行恒隆V.3 加速资金回笼

恒隆去年推动「恒隆V.3」策略，将聚焦于扩大现有资产效益。陈文博指出，传统发展模式从买地、兴建、直至收到第一笔租金，一般需时7至10年，但V.3集中在现有资产及市场扩充业务，将可大大缩短资金回笼期，为集团提供增长机遇。

中国经济属「超级周期」 未来一两年仍吃力

陈文博又指出，不时与人探讨目前中国市场调整是周期性还是结构性，而他认为，认为现在属于「超级周期」，「现在是比较吃力的时间 ，总有一天会有快速增长，不是今年、不是明年。」他指出，对中国经济中长期有信心，目前内地写字楼仍然受压，但随著更多外资重回中国投资，将会成为推动力。

中外关系好转 引外资回流

恒隆行政总裁卢韦柏补充，现时旗下内地写字楼以外资承租为主，估计仍要18至24个月时间消化逆境，但当陆续有更多外国元首到访中国并示好，相信将伴随更多外资来中国，带动市场更快复苏。

卢韦柏指出，本港楼市已明显回暖，主要由于目前息口回落、资金充裕等，加上不少资金去美元化，部分已流入楼市。他称，未来在港投地要看「面粉价」，如具参考性，属于合适的价位，亦会入市。

本港去年零售有望平稳 改租务组合吸客

对于本港零售，卢韦柏预计，去年整体零售销售额按年持平，今年环境仍充满挑战。他称，恒隆在本港的租务组合正减少超级市场种类，改为提升更多餐饮，特别是内地品牌，「咁多香港朋友钟意北上，不如带嚟香港」；同时正在铜锣湾、山顶等游客区积极更新租务组合，从而改善人流及销售额。

卢韦柏退休做球童 陈文博：少少唔开心

另外，现年56岁的卢韦柏早前预告退休，他解释自己多年前已定下的生涯规划，期望在55岁退休，明言「唔系离弃Adriel（陈文博）」，并笑言下一份工作是做女儿的球童，「我会From daddy to caddy，个女非常钟意打哥尔夫球，希望佢读大学之前做到佢球童。」陈文博就指，身为卢韦柏的董事长、同事、朋友，「都有少少唔开心」，但尊敬对方未来的新身分，并提及卢韦柏在8月退休后，仍会留任顾问至少一年，「希望继续吸收佢脑入面最好嘅嘢。」