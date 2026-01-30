Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DFI零售集团伙Becon推出AI皮肤及头皮分析服务 将于亚洲逾400间店铺推出

2026-01-30
2026-01-30

DFI零售集团今日（30日）宣布，与获三星投资支持的公司Becon建立伙伴合作关系，于亚洲区内线上及线下渠道推出AI皮肤及头皮分析。是次合作将于香港、澳门、印尼、马来西亚及新加坡超过400间DFI旗下健康与美容品牌万宁及Guardian店铺分阶段推出AI皮肤及头皮分析服务，并分阶段在万宁及Guardian手机应用程式推出简单版（Lite），进一步延伸线上体验。

2025年试行成功 顾客调查接近满分

此服务拓展是建基于2025年试行项目的成功，该试行不仅展现出强劲的顾客参与度，亦带动显著的购买转化及购物篮增长，更在顾客回访的意向调查中，持续在满分7分中，获得超过6.5分。透过Becon的技术方案，万宁及Guardian能运用数据分析，为顾客提供度身订造的全方位健康建议及个人化推荐。

顾客可先从线上快速分析开始，继而到店铺接受更全面深入的分析，并由受培训的专员提供专业咨询。同时，随着万宁及Guardian持续扩展以功能及成效为本的多元保健产品。

DFI与Becon将持续紧密合作，于2026年开始逐步于店铺及手机应用程式中推出此技术方案。，并配合于部分市场分阶段推出的手机应用程式简单版（Lite）体验。

