「报复式消费」转向「双E价值」 SHOPLINE吁商户贩卖体验和感觉

网上商店平台SHOPLINE香港区副总经理简家乐指出，随著全球经济不确定性增加，消费者已从「报复式消费」转向「情绪（Emotion）」与「体验（Experience）」的「双E价值」追求，称「今年的零售战场不再是单纯价格战，贩卖体验和感觉才是致胜关键」。

台风及节日成新增长契机

回顾2025年，「台风经济」及「节日经济」成为品牌新的增长契机。利洁时高级数位成长经理杜洁莹透露，深夜及台风停课停工期间是消费高峰，推出限时优惠后，旗下产品当日商品交易总额（GMV）可达平日3倍。简家乐补充，情人节、农历新年等节日消费潜力亦巨大，2025年情人节前7日，线上商店GMV按年激增超80%，平均订单金额亦有一成以上增长，而逢盛事期间，网站文创类别GMV录得超过三成至四成的显著升幅，建议商户提前部署。

左起：KYUBI代理人陈韦名、SHOPLINE香港区副总经理简家乐、利洁时高级数位成长经理杜洁莹

多媒体创作平台KYUBI亦将更多资金投向线下体验，代理人陈韦名指，将80%的资金投入线下打卡位，每个大型活动投资额逾百万元。他强调，「只要体验做得好，消费自然会发生」，并将受众覆盖大众市场，尤其聚焦一家大细，透过「线下体验+线上购买」的OMO模式，实现流量与销量的转化。

KOL营销支出增长逾三成

另外，简家乐指，KOL（网红）营销仍是2026年重点布局领域，香港市场KOL营销支出按年增长超过三成，受众渗透率接近八成。杜洁莹则指，旗下亲密关系品牌Durex在港调查显示，购买其产品的虽八成为男性消费者，但有85%女性有决定购买哪款产品的权利，故认为女性市场存在较大的空间可进一步开发，将站在女性视角推出更多产品。

AI运用方面，简家乐指，过去一年已有四成客户使用AI，使用AI功能的客户，GMV较未使用者高出8成以上，平台将配合AI智慧推荐系统聚焦潜在客户，提高每项推荐的交易转化率。

