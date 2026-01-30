亚马逊传掷3900亿入股OpenAI 计划第四季进行IPO上市 高层忧对家Anthropic抢闸

据《华尔街日报》引述消息报道，美国电商巨头亚马逊（Amazon） 正洽谈向OpenAI注资高达500亿美元（约3,900亿港元）。若成事，将是科技界有史以来最大笔的单一投资之一。与此同时，OpenAI计划于今年第四季进行IPO上市，估值有望冲上8,300亿美元。

亚马逊CEO亲自谈判 软银亦拟注资2300亿

部分知情人士表示，亚马逊行政总裁 Andy Jassy 正亲自与OpenAI行政总裁奥特曼进行谈判。

OpenAI 目前正寻求新一轮高达1,000亿美元的融资。除了亚马逊的500亿美元，软银（SoftBank） 亦拟加码注资300亿美元。若交易落实，亚马逊将成为本轮融资的最大投资方。

亚马逊同时也投资了OpenAI的竞争对手Anthropic，并持续大举投入AI基础设施建设，同时也在内部积极削减成本。

加速上市计划 与Anthropic竞争

另外，报道亦引述消息指，OpenAI正为今年第四季度上市铺路，并加速推进相关计划，以应对与竞争对手Anthropic日益激烈的竞争。同时，OpenAI高管私下曾表达担忧，害怕Anthropic抢先完成IPO。

OpenAI近期与华尔街投行就潜在的IPO进行非正式洽谈，同时也在扩充其财务团队。惟OpenAI要在年底前成功完成上市仍面临巨大挑战。公司每年烧钱数十亿美元以训练模型，加上马斯克早前入禀索偿1,340亿美元。