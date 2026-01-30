Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚马逊传掷3900亿入股OpenAI 计划第四季进行IPO上市 高层忧对家Anthropic抢闸

商业创科
更新时间：15:35 2026-01-30 HKT
发布时间：15:35 2026-01-30 HKT

据《华尔街日报》引述消息报道，美国电商巨头亚马逊（Amazon） 正洽谈向OpenAI注资高达500亿美元（约3,900亿港元）。若成事，将是科技界有史以来最大笔的单一投资之一。与此同时，OpenAI计划于今年第四季进行IPO上市，估值有望冲上8,300亿美元。

亚马逊CEO亲自谈判 软银亦拟注资2300亿

部分知情人士表示，亚马逊行政总裁 Andy Jassy 正亲自与OpenAI行政总裁奥特曼进行谈判。

OpenAI 目前正寻求新一轮高达1,000亿美元的融资。除了亚马逊的500亿美元，软银（SoftBank） 亦拟加码注资300亿美元。若交易落实，亚马逊将成为本轮融资的最大投资方。

亚马逊同时也投资了OpenAI的竞争对手Anthropic，并持续大举投入AI基础设施建设，同时也在内部积极削减成本。

加速上市计划 与Anthropic竞争

另外，报道亦引述消息指，OpenAI正为今年第四季度上市铺路，并加速推进相关计划，以应对与竞争对手Anthropic日益激烈的竞争。同时，OpenAI高管私下曾表达担忧，害怕Anthropic抢先完成IPO。

OpenAI近期与华尔街投行就潜在的IPO进行非正式洽谈，同时也在扩充其财务团队。惟OpenAI要在年底前成功完成上市仍面临巨大挑战。公司每年烧钱数十亿美元以训练模型，加上马斯克早前入禀索偿1,340亿美元。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
23小时前
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿
01:29
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿
股市
41分钟前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
影视圈
7小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
巴士安全带︱消息：考虑暂缓或修例 甚至撤回条例 陈美宝下午见记者交代安排
02:47
巴士安全带︱陈美宝承认法律条文有不足 会删除相关条文 完善后再提交立法会
社会
9分钟前
00:57
上环找换店外两日籍男被抢5800万日圆 消息：疑犯在机场被捕
突发
55分钟前
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
即时国际
6小时前
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
02:47
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
社会
5小时前