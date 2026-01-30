Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰电脑系统下午故障死机 网上理财App无法登入 傍晚恢复正常 对不便致歉

商业创科
更新时间：18:01 2026-01-30 HKT
发布时间：15:33 2026-01-30 HKT

汇丰银行电脑系统故障，该行网上银行应用程式无法登入，《星岛头条》记者尝试登入时，该行应用程式弹出「特别声明」，指「由于技术故障，我们的服务暂时受到影响，本行正努力恢复正常服务」。汇丰发言人傍晚表示：「本行服务已全面恢复正常。不便之处，敬请原谅。」

恒生的网上银行应用程式亦一度无法登入，暂时仍未稳定地使用。据报两间银行的应用程式今午1时已出现问题，用户无法登入。

另据本地传媒引述汇丰银行旺角分行职员表示，该行全港电脑网络出现故障，但不清楚停止服务的原因。

