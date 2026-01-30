据报汇丰重建香港投行业务 冀提升港股IPO市占 

据英国《金融时报》报道，汇丰（005）正专注重建其香港投资银行业务，以扩大在香港IPO市场份额。

报道指，去年港交所（388）逾百个上市项目中，汇丰只在其中一个担任主要保荐人。据Dealogic数据，汇丰去年在亚太地区股票资本市场交易的排行第十，主要受益于印度的强劲表现，但错过了其主要市场之一——香港的IPO热潮。

汇丰企业及机构银行部门主管Michael Roberts直言：「如果有一个领域我们将狂热专注，那就是扩大并提高我们在香港IPO市场份额。」

报道指，Roberts已制定了一项计划，通过从中国招聘银行家来扩大汇丰在区内的股票资本市场团队，以利用中国公司涌向香港上市的趋势，他预计这一趋势将继续，「香港是中国连接世界的纽带。我认为我们在增加资源方面有点晚，但我们有一个积极的计划在中国增加资源。」

Roberts又说：「现在香港的IPO比伦敦多，如果你是汇丰，你会把赌注押在哪里？当然是增长最高的地方。」