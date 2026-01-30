传SpaceX探讨与Tesla或xAI合并 已设空壳公司铺路 势成史上最大IPO

据路透引述消息指，马斯克旗下的太空探索公司SpaceX，正分别探讨与电动车巨头Tesla或AI初创公司xAI合并的可能性。其中，SpaceX与xAI的合并方案更传出已进入讨论阶段。据公司文件显示，此次合并将整合火箭、星链（Starlink）、社交平台X及Grok聊天机械人。受消息刺激，Tesla股价周四盘后一度急升4.8%，截止收盘报428.5元，升2.87%。

路透社指，根据合并方案，xAI股份将被置换为SpaceX股份，部分高层有权选择收取现金。报道更发现，两间以「Merger Sub」命名的新公司已于1月21日在内华达州注册成立，以用于推动此交易。文件显示，SpaceX首席财务官Bret Johnsen担任管理人员。

Tesla亦为合并潜在目标 股价盘后反弹4.8%

另外，彭博引述消息指，SpaceX亦曾讨论与Tesla合并的可行性，部分投资者甚至推动此方案。若成事，Tesla的能量储存系统可帮助SpaceX在太空利用太阳能向数据中心供电，甚至利用Starship火箭运送Tesla的Optimus机械人到火星。

马斯克生日当天进行IPO 集资或达500亿美元

报道指，SpaceX正考虑在今年6月，适逢马斯克生日的时候进行IPO，目标估值高达1.5万亿美元，集资额或达500亿美元，势成史上最大规模IPO。据报，美国四大行（美银、高盛、摩通、大摩）有望担任承销商，SpaceX对此未有回应。