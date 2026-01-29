Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

EX.IO在港发行黄金代币XAUM 与实金挂钩 全天候交易

商业创科
更新时间：21:16 2026-01-29 HKT
发布时间：21:16 2026-01-29 HKT

香港持牌虚拟资产交易平台EX.IO宣布正式在港首发上架链上黄金代币XAUM。目前，专业投资者可透过EX.IO的场外交易（OTC）频道买卖该产品。

XAUM锚定已通过伦敦金银市场协会（LBMA）认证的精品实物黄金，持有者可在多条合资格主流区块链上7×24无缝转移与交易该款资产，免除传统黄金投资所需的运输、储存及保险费用。

EX.IO联合创办人兼行政总裁吴晨表示，近年黄金交投活跃，而在全球黄金贸易中心之一的香港上架XAUM这一环球市场主流黄金代币，相信可以更好地协助专业投资者更灵活、方便地交易优质资产、把握数字时代财富增值新机遇。未来EX.IO将持续以金融创新贡献香港乃至全球代币化业态，并持续甄选RWA产品并推动上架举措。

平台已获证监会准许经营OTC业务

早前EX.IO已正式获得香港证监会（SFC）准许经营场外交易（OTC）业务，并已推出场外交易频道，希望以具竞争力的价格，为有大额交易需求的合资格客户提供合规、完善的机构级场外交易体验，首期支持币种包括BTC、ETH、USDT、USDC、USDTTRC20等加密货币，以及美元、港元等法定货币。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
10小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
11小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
1小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
6小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
社会
6小时前
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
01:20
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
突发
4小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
10小时前
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
饮食
2026-01-28 18:15 HKT