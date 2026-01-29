EX.IO在港发行黄金代币XAUM 与实金挂钩 全天候交易

香港持牌虚拟资产交易平台EX.IO宣布正式在港首发上架链上黄金代币XAUM。目前，专业投资者可透过EX.IO的场外交易（OTC）频道买卖该产品。

XAUM锚定已通过伦敦金银市场协会（LBMA）认证的精品实物黄金，持有者可在多条合资格主流区块链上7×24无缝转移与交易该款资产，免除传统黄金投资所需的运输、储存及保险费用。

EX.IO联合创办人兼行政总裁吴晨表示，近年黄金交投活跃，而在全球黄金贸易中心之一的香港上架XAUM这一环球市场主流黄金代币，相信可以更好地协助专业投资者更灵活、方便地交易优质资产、把握数字时代财富增值新机遇。未来EX.IO将持续以金融创新贡献香港乃至全球代币化业态，并持续甄选RWA产品并推动上架举措。

平台已获证监会准许经营OTC业务

早前EX.IO已正式获得香港证监会（SFC）准许经营场外交易（OTC）业务，并已推出场外交易频道，希望以具竞争力的价格，为有大额交易需求的合资格客户提供合规、完善的机构级场外交易体验，首期支持币种包括BTC、ETH、USDT、USDC、USDTTRC20等加密货币，以及美元、港元等法定货币。