Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

证监会指视察期间屡遇券商阻挠 致函警告最严重钉牌

商业创科
更新时间：18:07 2026-01-29 HKT
发布时间：18:07 2026-01-29 HKT

证监会今日向所有持牌法团发出通函，严肃提醒它们在证监会进行视察期间，必须全面合作及遵守《证券及期货条例》第180条下的法定责任。证监会表示近期在视察中发现部分法团屡有不当行为，例如拖延回应、提交不准确或矛盾的文件，甚或安排事务故意阻挠视察进程。更有法团人员对前线监管人员态度不专业或敌对，将法定视察视为负担。

证监会强调，将严肃对待所有妨碍视察的行为，并会果断采取行动。监管后果可包括对牌照施加限制条件，例如禁止某些交易或暂停接收新客户；亦会全面评估相关法团管理层是否仍属「适当人选」。

在更严重情况下，证监会可能展开刑事检控程序，或根据《证券及期货条例》采取纪律处分，罚则包括撤销或暂时吊销牌照、罚款及公开谴责。

证监会明确要求，持牌法团内负责整体管理监督的核心职能主管，必须亲自领导并确保公司全面配合视察，他们将为任何不合作行为承担责任。

此通函所列明的严格合作标准，同样适用于证监会根据其他条例进行的视察，例如对持牌虚拟资产服务提供者及强积金中介人的巡查。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
8小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
6小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 放弃抢救老伴被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 放弃抢救老伴被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
影视圈
10小时前
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
3小时前
沙田樱花2026｜石门过百棵樱花最新开花情况！富士樱/吉野樱粉红花海 附交通方式+樱花花期
沙田樱花2026｜石门过百棵樱花最新开花情况！富士樱/吉野樱粉红花海 附交通方式+樱花花期
好去处
2026-01-28 17:10 HKT
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
饮食
2026-01-28 18:15 HKT
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
23小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
2026-01-28 13:50 HKT