证监会指视察期间屡遇券商阻挠 致函警告最严重钉牌

证监会今日向所有持牌法团发出通函，严肃提醒它们在证监会进行视察期间，必须全面合作及遵守《证券及期货条例》第180条下的法定责任。证监会表示近期在视察中发现部分法团屡有不当行为，例如拖延回应、提交不准确或矛盾的文件，甚或安排事务故意阻挠视察进程。更有法团人员对前线监管人员态度不专业或敌对，将法定视察视为负担。

证监会强调，将严肃对待所有妨碍视察的行为，并会果断采取行动。监管后果可包括对牌照施加限制条件，例如禁止某些交易或暂停接收新客户；亦会全面评估相关法团管理层是否仍属「适当人选」。

在更严重情况下，证监会可能展开刑事检控程序，或根据《证券及期货条例》采取纪律处分，罚则包括撤销或暂时吊销牌照、罚款及公开谴责。

证监会明确要求，持牌法团内负责整体管理监督的核心职能主管，必须亲自领导并确保公司全面配合视察，他们将为任何不合作行为承担责任。

此通函所列明的严格合作标准，同样适用于证监会根据其他条例进行的视察，例如对持牌虚拟资产服务提供者及强积金中介人的巡查。

