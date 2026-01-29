长和旗下中国飞机服务与Elior Asia合作 在港设飞机部件交易中心

长和（001）有份持股的中国飞机服务，与法国航空服务公司Elior Asia签署合作备忘录，宣布成立合资企业，在香港开拓飞机拆解业务，并成立首个飞机部件交易中心，借此建立亚洲首个飞机退役可持续供应链。 中飞服务行政总裁Norbert Marx表示，全球飞机交付缺口达5,000架，对替换件和备件需求上升，而香港定位更能吸引东南亚及一带一路国家的客户。

航企可在港处理退役机队

根据合作备忘录，合资公司由中飞服务及Elior Asia各持股50%，将在中飞位于香港国际机场的机库，处理飞机退役的多阶段流程，包括拆解、零件重新认证与贸易，以及金属回收。中飞指，该公司在飞机维修方面发展成熟，而Elior属全球可持续飞机退役与回收服务的专家，是次合作让亚洲区内的航空公司多一个选择，可以在香港处理退役机队。

飞机交付缺口5000架 替件需求增

Norbert Marx指出，2019年至今全球飞机交付缺口超过5,000架，其中一个主因是引擎供应短缺，以致很多飞机被迫押后退役时间，带动对替换件和备件的需求上升。他续称，因飞机零部件供应不足，退役飞机拆解市场的发展潜力庞大，每架退役飞机中，从涡轮引擎到外壳金属，高达90%材料和部件可以回收予其他飞机更换及重用。

合资公司今年展开业务

Marx预计，合资公司在今年展开业务，期望可每一至两星期持续有飞机来港退役，并将零部件在交易市场流转。他又指出，由于航空业需应对地缘政治风险，以及考虑退役处置成本，在香港设立飞机部件交易中心，能够连系中国供应链，吸引东南亚及一带一路国家飞机来港退役，与到欧美市场退役相比更具竞争力。但他强调，该企从事国际性业务，欢迎全球任何飞机来港。

长和持股近半 支持合资

中飞服务主要由长和及中航集团持有，各持股47.97%，余下由中华航空持股4.06%。事实上，长和亦有份促进是次合作，Marx提及，长和属一家国际集团，了解同样是国际级领域的航空飞机管理行业，今次大力支持中飞与Elior合作，推动香港航空服务业新发展。

Elior Group亚洲行政总裁张羿则指出，在港建立据点除了发展可持续航空回收生态圈，更推动本港相关产业发展，如航空业保险、审计、法律咨询，并能引入更多飞机租赁公司来港发展。她又称，希望政府能为该行业作出支援，「我们不求减税，希望能够协助对外推广行业。」