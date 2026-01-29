Nvidia、微软和亚马逊据报研投资OpenAI最多600亿美元

据外媒引述消息报道，英伟达（Nvidia）、微软和亚马逊正商讨向OpenAI投资最多600亿美元，作为新一轮融资总额最高达1,000亿美元融资轮的一部份。

报道指出，现有投资者英伟达正洽谈投资至多300亿美元，另一现有投资者微软则计划投资少于100亿美元，而新投资者亚马逊的投资额可能超过100亿美元、甚至超过200亿美元。报道提到，是次投资是软银计划追加300亿美元之外的投资。

OpenAI行政总裁Sam Altman近日一直与中东投资者会面，以商讨新一轮融资，预计融资额至少为500亿美元，目前公司估值约7,500亿美元至8,300亿美元。