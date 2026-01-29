Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国据报收紧跨境投资 或抑制资金流入美国等市场

商业创科
更新时间：14:57 2026-01-29 HKT
发布时间：14:57 2026-01-29 HKT

据彭博引述消息报道，中国收紧跨境投资计划，限制全球基金为中国客户分配资金的地点，此举可能抑制资金流入美国等热门市场。

针对「基金互认计划」

报道指出，有关限制措施针对的是已有十年历史、规模达860亿美元的「基金互认计划」（MIRF），该计划允许中港投资者买入对方基金。报道又指，此举旨在保护自去年以来涌入该计划的散户投资者，且仅适用于新成立的基金。

据彭博引述一份文件指出，中证监向香港基金计划参与者发布的2025年下半年指引中表示，将加强对投资组合多元化的要求，确保投资组合在资产类别和地域上实现多元化，并符合散户投资者的风险承受能力；惟知情人士称，此前并无此类规定。

单一国家投资占比不得50%

报道又指，监管机构在与申请人的单独口头沟通中告知，任何单一国家的投资占比不得超过基金总额的50%，而香港则不受此限制；并补充指高收益证券的持有比例也有限制。不过，这些规定不适用于现有产品。

事实上，中国于2015年推出海外投资基金（MRF），允许募集高达6,000亿元人民币（约860亿美元）的资金，旨在开放资本市场，让散户投资者更容易取得海外资产。最新举措则表明，监管机构正寻求加强对这类投资者海外投资敞口的管控，并可能减缓全球资产管理公司参与计划步伐。
 

