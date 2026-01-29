Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tesla靠储能业务抵销卖车下滑 停产Model S和Model X 转攻人形机器人Optimus

商业创科
更新时间：11:03 2026-01-29 HKT
发布时间：11:03 2026-01-29 HKT

Tesla公布去年第四季业绩，收入跌3%至249.01亿美元，主因电动车交付量连续第二年下滑；经调整纯利跌16%至17.61亿美元，经调整每股盈利为0.5美元，较市场预期为佳，其中储能部署装机量创纪录，被市场视为短期内对冲汽车业务下行的支持。不过，Tesla在业绩电话会上称2026年全年资本支出将超过200亿美元，令盘后股价回吐不少升幅，最终盘后收升1.9%至439.74美元。

马斯克：给更具潜力未来让路

此外，马斯克宣布将永久停产旗舰车型Model S和Model X，以腾出加州工厂产能，转而用于建立一条年产能达100万部人形机器人Optimus的生产线。数据显示，上述两款车型去年仅占集团159万辆总交付量的3%，马斯克指停产是一个「悲伤」决定，但亦是为了给更具潜力的未来让路。各类业务之中，上季汽车收入录176.93亿美元，按年跌10%；能源发电与储能业务收入录38.37亿美元，按年增25%；服务与其他业务收入则录33.71亿美元，按年增18%，能源与服务业务对冲了汽车收入下行的部份影响。

Robotaxi本月开始移除监督员

Tesla表示，德州奥斯汀部分Robotaxi服务车辆本月开始移除人类安全监督员，迈向真正无人驾驶；Robotaxi专属产品Cybercab、Semi卡车，以及去年9月发布的新版储能系统Megapack 3均按计划于2026年开始量产。

公司又透露，目前Robotaxi车队规模已超过500辆，主要分布在奥斯汀和三藩市湾区，并预计该数字将每月翻倍；同时，马斯克预测，到今年底，消费者将在美国数十个主要城市看到Tesla的无人驾驶汽车。

与xAI达成投资20亿美元协议

此外，公司已与xAI达成投资约20亿美元的协议，预计在今年第一季完成。双方还达成了一项「框架协议」，旨在探索更深层次的合作，并预期有助于提升其自动驾驶技术、车载娱乐体验及制造机器人的研发能力。

料本季发布第三代Optimus

机器人方面，计划本季发布第三代Optimus，为首个面向大规模生产设计的版本，并拥有重新设计的手部结构。虽然Optimus目前尚未在工厂中承担实质性工作，仍处于研发阶段，但预计在今年底前启动生产，长期产能目标为最终达到一年100万部。

今年是「巨大的投资年」

不过，Tesla披露2026年将是「巨大的投资年」，资本支出（Capex）预计将超过200亿美元，主要用于算力基础设施、电池供应链及AI晶片的建设。

相关文章：马斯克旗下SpaceX传6月上市 集资额或达3900亿成史上最大IPO 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
15小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
18小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
21小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
16小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
20小时前
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
00:44
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
即时国际
1小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
18小时前
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队 林映辉被怒推临危不乱极专业 生死5分钟画面曝光
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队  林映辉被怒推临危不乱极专业  生死5分钟画面曝光
影视圈
13小时前
内地短剧产业出海试炼 狗血剧情换老外演 「渣男挖子宫」情节吓窒演员
内地短剧产业出海试炼 狗血剧情换老外演 「渣男挖子宫」情节吓窒演员
商业创科
5小时前