Tesla靠储能业务抵销卖车下滑 停产Model S和Model X 转攻人形机器人Optimus

Tesla公布去年第四季业绩，收入跌3%至249.01亿美元，主因电动车交付量连续第二年下滑；经调整纯利跌16%至17.61亿美元，经调整每股盈利为0.5美元，较市场预期为佳，其中储能部署装机量创纪录，被市场视为短期内对冲汽车业务下行的支持。不过，Tesla在业绩电话会上称2026年全年资本支出将超过200亿美元，令盘后股价回吐不少升幅，最终盘后收升1.9%至439.74美元。

马斯克：给更具潜力未来让路

此外，马斯克宣布将永久停产旗舰车型Model S和Model X，以腾出加州工厂产能，转而用于建立一条年产能达100万部人形机器人Optimus的生产线。数据显示，上述两款车型去年仅占集团159万辆总交付量的3%，马斯克指停产是一个「悲伤」决定，但亦是为了给更具潜力的未来让路。各类业务之中，上季汽车收入录176.93亿美元，按年跌10%；能源发电与储能业务收入录38.37亿美元，按年增25%；服务与其他业务收入则录33.71亿美元，按年增18%，能源与服务业务对冲了汽车收入下行的部份影响。

Robotaxi本月开始移除监督员

Tesla表示，德州奥斯汀部分Robotaxi服务车辆本月开始移除人类安全监督员，迈向真正无人驾驶；Robotaxi专属产品Cybercab、Semi卡车，以及去年9月发布的新版储能系统Megapack 3均按计划于2026年开始量产。

公司又透露，目前Robotaxi车队规模已超过500辆，主要分布在奥斯汀和三藩市湾区，并预计该数字将每月翻倍；同时，马斯克预测，到今年底，消费者将在美国数十个主要城市看到Tesla的无人驾驶汽车。

与xAI达成投资20亿美元协议

此外，公司已与xAI达成投资约20亿美元的协议，预计在今年第一季完成。双方还达成了一项「框架协议」，旨在探索更深层次的合作，并预期有助于提升其自动驾驶技术、车载娱乐体验及制造机器人的研发能力。

料本季发布第三代Optimus

机器人方面，计划本季发布第三代Optimus，为首个面向大规模生产设计的版本，并拥有重新设计的手部结构。虽然Optimus目前尚未在工厂中承担实质性工作，仍处于研发阶段，但预计在今年底前启动生产，长期产能目标为最终达到一年100万部。

今年是「巨大的投资年」

不过，Tesla披露2026年将是「巨大的投资年」，资本支出（Capex）预计将超过200亿美元，主要用于算力基础设施、电池供应链及AI晶片的建设。

