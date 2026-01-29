Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚马逊全球裁减1.6万职位 两轮裁员合计削减3万人

商业创科
更新时间：10:32 2026-01-29 HKT
发布时间：10:32 2026-01-29 HKT

亚马逊宣布在全球范围内裁减16,000个公司职位，以精简组织架构，成为近年最新一家将裁员目标锁定在管理人员的公司。亚马逊人力体验和技术高级副总裁Beth Galetti周三在一篇博客文章中指出，公司将为美国员工提供90天时间在公司内部寻找新职位，同时提供遣散费和其他过渡支援。

称根据实际情况进行调整

据彭博报道，Galetti指公司一直努力透过精简层级、增强责任意识和消除官僚主义来加强组织效率，并指公司没有计划每隔几个月就宣布大规模裁员，但将继续根据实际情况进行调整。

报道提到，各行各业的公司为了提高效率和生产力，都在精简管理层级，其中微软去年裁减了数千名员工，重点是减少管理阶层；日产裁减了北美洲20%高阶管理职位；美国铁路公司也采取了类似的措施，裁减了约20%的高阶主管。此外，亚马逊宣布裁员的同时，晶片制造设备巨头ASML亦表示，将裁减1,700个职位，并以管理层职位为主。

曾警告AI导致员工人数减少

亚马逊方面，继去年10月第一波裁员后，此次裁员使其3个月内宣布裁员人数达到3万人。集团行政总裁Andy Jassy曾表示，决心精简管理层级，因为疫情期间的大规模招募已经让高层感到担忧；去年更警告员工，随着亚马逊营运自动化程度提高，AI将导致员工人数减少。

截至去年9月底，该公司拥有约157万名员工，其中大部分在仓库工作，公司总部员工则约35万人，意味此次裁员占公司总部员工总数约4.6%。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
15小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
18小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
21小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
16小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
20小时前
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
00:44
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
即时国际
1小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
18小时前
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队 林映辉被怒推临危不乱极专业 生死5分钟画面曝光
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队  林映辉被怒推临危不乱极专业  生死5分钟画面曝光
影视圈
13小时前
内地短剧产业出海试炼 狗血剧情换老外演 「渣男挖子宫」情节吓窒演员
内地短剧产业出海试炼 狗血剧情换老外演 「渣男挖子宫」情节吓窒演员
商业创科
5小时前