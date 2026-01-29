亚马逊全球裁减1.6万职位 两轮裁员合计削减3万人

亚马逊宣布在全球范围内裁减16,000个公司职位，以精简组织架构，成为近年最新一家将裁员目标锁定在管理人员的公司。亚马逊人力体验和技术高级副总裁Beth Galetti周三在一篇博客文章中指出，公司将为美国员工提供90天时间在公司内部寻找新职位，同时提供遣散费和其他过渡支援。

称根据实际情况进行调整

据彭博报道，Galetti指公司一直努力透过精简层级、增强责任意识和消除官僚主义来加强组织效率，并指公司没有计划每隔几个月就宣布大规模裁员，但将继续根据实际情况进行调整。

报道提到，各行各业的公司为了提高效率和生产力，都在精简管理层级，其中微软去年裁减了数千名员工，重点是减少管理阶层；日产裁减了北美洲20%高阶管理职位；美国铁路公司也采取了类似的措施，裁减了约20%的高阶主管。此外，亚马逊宣布裁员的同时，晶片制造设备巨头ASML亦表示，将裁减1,700个职位，并以管理层职位为主。

曾警告AI导致员工人数减少

亚马逊方面，继去年10月第一波裁员后，此次裁员使其3个月内宣布裁员人数达到3万人。集团行政总裁Andy Jassy曾表示，决心精简管理层级，因为疫情期间的大规模招募已经让高层感到担忧；去年更警告员工，随着亚马逊营运自动化程度提高，AI将导致员工人数减少。

截至去年9月底，该公司拥有约157万名员工，其中大部分在仓库工作，公司总部员工则约35万人，意味此次裁员占公司总部员工总数约4.6%。

