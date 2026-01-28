外汇基金2025年投资收入3310亿 创历年新高 余伟文：去年很特殊 未必可持续

外汇基金派发去年度成绩表，全年录得投资收入3,310亿元，即使不计上季尚未入帐的其他投资项目收入，按年也大增51.3%，且打破历年纪录，投资回报率8%，较去年高出2.8个百分点。金管局总裁余伟文坦言，去年外汇基金表现很特殊，今年未必可持续，但会坚守保本先行、长期增值的投资原则。

港股多赚逾55%至339亿

去年外汇基金出色表现，乃受惠各类资产类别皆录得正回报。其中债券投资获利1,422亿元，按年上升4.6%；港股多赚55.5%至339亿元，其他股票多赚7.2%至741亿元；外汇投资则转亏为盈，赚384亿元。此外，截至去年9月底，其他投资录得424亿元收益。

单计第4季赚462亿

单计第4季，外汇基金赚462亿元，按年扭亏为盈。季内，债券投资录得296亿元收益，按年大升1.6倍；港股投资蚀62亿元，按年亏损有所收窄；其他股票获利146亿元，按年急升3.7倍；外汇按年扭亏转赚82亿元。

余伟文评论外汇基金去年表现时表示，上半年受贸易摩擦和地缘政治局势等影响，环球金融市场出现明显波动，全球股债市场急挫。踏入下半年，随着贸易摩擦的影响较预期小，加上人工智能技术快速发展带动资本投入等因素，投资环境显著改善。主要央行于年内调低政策利率，亦有助提升市场气氛。

情况特殊 过去15年仅两次出现

全年而言，环球金融市场表现强韧，主要股票市场普遍上升，并于年内创纪录新高，其中美国标普500指数全年上升16%；香港股市受惠于资金流入，恒生指数全年上升28%。美国国债在美联储减息的环境下，全年亦有不俗的表现。汇市方面，美元兑其他主要货币贬值约9%。在此背景下，外汇基金去年各类投资均有正回报，带动全年录得历年最高的投资收入。

然而，他指外汇基金各主要组成部分同时录得正回报的情况非常特殊，在过去15年来只曾于2017年和2020年出现。而外汇基金的投资亦涉及成本和支出，例如支付予财政储备存款、政府基金和法定组织存款的费用，以及外汇基金票据及债券利息和其他支出等。

小量投资黄金 非实物增持

近年金价屡创新高，余指外汇基金亦有投资黄金等重金属，作为商品投资，但因欠缺流动性，故只持小量；副总裁李达志补充，虽有投资黄金，但并非实物增持。

余伟文坦言，2025年全球市场出现多项利好因素叠加的特殊情况未必能长期持续。展望2026年，环球经济状况、主要央行的货币政策、人工智能的发展和地缘政治冲突等因素都可能影响金融市场的表现。如情况转差，金融市场或会出现大幅波动。面对复杂多变的投资环境，金管局会继续坚守「保本先行、长期增值」的原则，谨慎而灵活地管理外汇基金。该局会作出适当的防御性部署，并维持高流动性，亦会持续多元化投资，致力提高外汇基金的长期投资回报，确保外汇基金能继续有效维持香港的货币及金融稳定。