外汇基金去年投资收入3310亿 创历年新高 投资回报率为8%

外汇基金派发去年度成绩表，全年录得投资收入3,310亿元，即使不计上季尚未入帐的其他投资项目收入，按年也大增51.3%，且打破历年纪录，投资回报率8%，较去年高出2.8个百分点。金管局总裁余年文坦言，去年外汇基金表现很特殊，今年未必可持续，但会坚守保本先行、长期增值的投资原则。

去年外汇基金出色表现，乃受惠各类资产类别皆录得正回报。其中债券投资获利1,422亿元，按年上升4.6%；港股多赚55.5%至339亿元，其他股票多赚7.2%至741亿元；外汇投资则转亏为盈，赚384亿元。此外，截至去年9月底，其他投资录得424亿元收益。

外汇基金总资产增至4.15万亿

金管局表示，去年外汇基金支付予财政储备存款与香港政府基金及法定组织存款的息率为4.4%，2025年相关费用分别为165亿元及147亿元。外汇基金资产负债表摘要显示，外汇基金总资产增加704亿元，由2024年底40,810亿元，增加至2025年底的41,514亿元。于2025年12月底，外汇基金累计盈余为9,361亿元。

2025年外汇基金的投资回报率为8%，其中「投资组合」回报率为12.4%，「支持组合」为5.2%。「长期增长组合」自2009年开展投资至2025年9月底的年率化内部回报率为11.2%。

美元走弱带来外汇估值上调

金管局总裁余伟文评论外汇基金2025年表现时表示，环球金融市场在2025年上半年受贸易摩擦和地缘政治局势等影响出现明显波动，特别是美国政府于4月初宣布一系列激进关税措施后，全球股市和债市皆曾急剧下挫。踏入下半年，随着贸易摩擦的影响较预期小，加上人工智能技术快速发展带动资本投入等因素，投资环境显著改善，而主要央行于年内调低政策利率，亦有助提升市场气氛。全年而言，环球金融市场表现强韧，主要股票市场普遍上升，并于年内创纪录新高，其中美国标普500指数全年上升16%；香港股市受惠于资金流入，恒生指数全年上升28%。美国国债在美联储减息的环境下，全年亦有不俗的表现。汇市方面，美元兑其他主要货币贬值约9%。

在此背景下，外汇基金于2025年录得历年最高的投资收入，其股票、债券以及「长期增长组合」均实现正回报。美元走弱同样为外汇基金的非港元资产带来外汇估值上调。

去年非常特殊 未必能长期持续

外汇基金各主要组成部分同时录得正回报的情况非常特殊，在过去15年来只曾于2017年和2020年出现。而外汇基金的投资亦涉及成本和支出，例如支付予财政储备存款、政府基金和法定组织存款的费用，以及外汇基金票据及债券利息和其他支出等。

余伟文表示，2025年全球市场出现多项利好因素叠加的特殊情况未必能长期持续。展望2026年，环球经济状况、主要央行的货币政策、人工智能的发展和地缘政治冲突等因素都可能影响金融市场的表现。如情况转差，金融市场或会出现大幅波动。面对复杂多变的投资环境，金管局会继续坚守「保本先行、长期增值」的原则，谨慎而灵活地管理外汇基金。作出适当的防御性部署，并维持高流动性，亦会持续多元化投资，致力提高外汇基金的长期投资回报，确保外汇基金能继续有效维持香港的货币及金融稳定。