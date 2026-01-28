Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ASML订单金额破纪录 中国仍是最大市场 上调今年收入指引

商业创科
更新时间：16:00 2026-01-28 HKT
发布时间：16:00 2026-01-28 HKT

据彭博报道，全球光刻机巨头ASML公布去年第四季业绩，订单总额远超市场预期，创下历史新高，主要受惠于AI基础设施建设的急速发展，带动对其尖端晶片制造设备的强劲需求。ASML表示，第四季订单金额达破纪录的132亿欧元（约1,236亿港元），远高于彭博分析师预期的68.5亿欧元。

逾半订单来自EUV设备

ASML作为全球唯一生产极紫外光（EUV）光刻机的厂商，其客户包括台积电、英特尔等晶片巨头。在第四季的订单中，超过一半来自EUV设备，金额达74亿欧元。

集团行政总裁Christophe Fouquet在声明中表示，过去几个月，许多客户对中期市场形势的评估明显更加积极，主要是基于对AI相关需求可持续性的更强劲信心。ASML亦上调2026年收入指引，预计全年收入将介乎340亿至390亿欧元，高于此前预测；2025年全年净销售额则为327亿欧元。

未来季绩不再披露订单金额

尽管受到美国主导的出口限制，中国无法购买最先进的EUV及高端DUV设备，中国依然是ASML在第四季的最大市场，占净系统销售额的36%。中国晶片制造商正积极采购较旧款的设备，用于生产成熟制程晶片。目前销往中国的机器，落后其最先进型号八代。

值得注意的是，ASML宣布未来将不再在季度报告中披露订单金额，认为该指标未能准确反映业务动能。同时表示将精简技术及IT部门，暗示可能会进行裁员。

