黄仁勋访华期间 内地传放行首批英伟达H200晶片 3大科企饮「头啖汤」

商业创科
更新时间：15:03 2026-01-28 HKT
发布时间：15:03 2026-01-28 HKT

据路透引述消息报道，中国已批准英伟达（Nvidia）H200晶片进口。消息透露，此次放行正值英伟达CEO黄仁勋本周访华期间，首批获批名额主要分配给3家大型中国互联网企业，其他公司则已排队等待后续批次的审批，惟目前尚不清楚后续还会有多少家公司获得批准，也不清楚北京采用何种标准来判定企业的进口资格。

路透社早前报道，中国科技企业已订购超过200万颗H200晶片，远超Nvidia现有库存，惟北京当局此前迟迟未批，因为政府希望在应对国内对高端AI晶片急剧增长的需求与扶持本土半导体产业之间取得平衡。

或优先考虑大型科企需求

报道指，此次批准H200进口，表明北京正优先考虑大型互联网企业的需求。这些企业正投入数十亿美元建设数据中心，以开发AI服务并与包括OpenAI在内的美国竞争对手抗衡。

不过，北京内部曾讨论要求企业在进口外国半导体产品时，必须同时采购一定比例的国产晶片作为条件。

