嘉信料美6月起减息 惟不会是激进减息周期 明显看到贵金属追涨行情

市场预期美国本月将不会减息，嘉信金融研究中心宏观研究及策略主管Kevin Gordon表示，最近美国失业率维持在较低水平和通胀仍较具黏性，公司预计美国可能将于今年6月起才减息，但不会是一个激进减息周期，今年减息次数可能1至2次。

储局主席或成少数派

他指出，市场关注美国联储局主席花落谁家，以及其是否真的是鸽派人士，但公司经常提醒投资者，「美国联储局联邦公开市场委员会（FOMC）中的C代表委员会，而非主席」。换言之，联储局主席需要说服其他人，尤其是今年加入委员会的成员立场较为鹰派，而今年有机会出现联储局主席成为少数派的情况，对上一次发生此情况为80年代。

黄金不只是投机狂潮

贵金属价格方面，他提及从经济和市场角度来看，黄金和白银价格飙升反映地缘政治事件及美国当地的压力，而公司亦开始看到明显的贵金属追涨行情。黄金或白银等贵金属的价格走势与其实际资金流动数据之间，通常存在相当大的滞后，但现时这种机制在很短的时间内就发挥作用，他认为投资黄金不只是投机狂潮，世界各国央行一直积极增持和购买黄金。

对新兴市场态度乐观

该公司对新兴市场持乐观态度，即使美元维持在目前水平或者今年持续轻微走弱，仍然有利于其他国家，另在中国、日本或欧洲国家中，一些国家已开始上调经济增长预期，这些国家的制造业今年开局正面。

他表示，市场开始关注美国实际关税税率可能达到潜在峰值回落之际，无论此是由最高法院裁定美国总统的部分关税违法，还是达成更多贸易协议，最终降低关税税率，个人认为有利一些其他国家，尤其是中国等国家。虽然中国仍有许多房地产问题衍生的影响，但财政刺激因素正在发挥作用，这并非中国独有的现象，而是正在世界各地发生。