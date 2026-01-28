Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马斯克旗下SpaceX传6月上市 集资额或达3900亿成史上最大IPO 

商业创科
更新时间：14:07 2026-01-28 HKT
发布时间：14:07 2026-01-28 HKT

据英国《金融时报》引述消息报道，全球首富马斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX正考虑在今年6月中旬进行首次公开募股（IPO），目标估值高达1.5万亿美元，集资额更可能高达500亿美元（约3,900亿港元）。若消息属实，这将超越沙特阿美（Saudi Aramco）在2019年创下的290亿美元纪录，成为史上最大规模IPO。

目标估值高达1.5万亿美元

报道指出，SpaceX计划以约1.5万亿美元的惊人估值，筹集最多500亿美元资金。SpaceX财务总监Bret Johnsen自去年12月起，已频繁与现有私人投资者进行会谈及Zoom视像会议，积极探讨在2026年中推进IPO的可能性。

路透社上周亦曾报道，SpaceX正安排四家华尔街大行担任其上市的主承销商，显示上市计划已进入实质筹备阶段。对于相关传闻，SpaceX目前尚未作出回应。

