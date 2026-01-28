兴旺跨越两千年的长沙｜林小珍

笔者早前趁著圣诞节和新年的假期，与家人外游，其中一个旅程到访了湖南省会长沙。虽然一直都知道这座历史名城，经济高速增长，高技术产业规模不断扩大，但老土都要说一句，「闻名不如见面」。今次亲身到访，终于了解到这个城市的活力和吸引之处。

自秦朝已为重要城镇

长沙自古以来，都是华中地区一个重要的据点，历史可以追源到春秋战国时间，当时是楚国领土，秦始皇统一天下后亦设长沙郡。但最深印象的，就是中学时读《三国演义》，刘备借荆州一章，所借的荆州四郡，就包括长沙郡，可想而知长沙早在2,000年以前，已经是一个繁华的城镇，亦因此拥有深厚的文化和历史底蕴。

时至今日，长沙依然是中部的经济巨头之一。长沙的生产总值（GDP）在2017年突破1万亿元人民币，晋身「万亿俱乐部」，反映城市的经济规模，与武汉、郑州市并驾齐驱，同时亦是湖南省的经济和文化中心。

两大品牌︰蓝思科技与芒果台

湖南近年亦都积极拓展高新科技设备制造，有更多企业走进资本市场集资，甚至来港上市。其中就包括由湖南女首富周群飞创办，去年7月才于香港挂牌的科技股——蓝思科技（6613），除了为苹果提供手机的玻璃模组，上月宣布收购裴美高国际（PMG International），染指AI基建，最新更宣布独家承接了内地脑机接口「独角兽」——强脑科技核心硬件模组的量产，足见其野心。

除了高端制造业，长沙的文化软实力亦是举足轻重。笔者作为一名传媒人，一直都觉得湖南卫视是内地媒体行业的先驱，由选秀节目《超级女声》、《快乐男声》和《我是歌手》 (现名《歌手2025》)，到综艺节目《快乐大本营》、《全员加速中》和亲子真人骚《爸爸去哪儿》，这个因台徽似芒果而被称为「芒果台」的频道，风靡全国观众，甚至是全球的华人社群，亦反映长沙在文化创意产业的领导地位。

住长沙轻松游遍湖南景点

当然，旅游亦是长沙的一个重要产业，要自然风光有岳麓山风景名胜区，要文化气息可以去岳麓书院，喜欢历史的可以参观马王堆汉墓文物，消闲的亦可以选择华谊兄弟电影小镇。时间充裕的话，亦可以长沙为基地，即日来回省内的多个著名景点，例如去岳阳只需约半小时，可以参观洞庭湖和岳阳楼，去张家界都只是一个多小时，可以欣赏电影《阿凡达》灵感来源的美景。笔者今次就选择去郴州有「南方最美高山草原」美誉的仰天湖风景区，带女儿亲亲大自然，接触一下羊驼和梅花鹿等动物。

国际品牌酒店发挥当地元素

以长沙的经济实力，自然吸引到国际级酒店进驻，今次笔者就下榻了由港资九龙仓（004）发展，由国际级酒店品牌凯悦酒店集团管理的长沙柏悦酒店。这家酒店2024年6月才开业，位处长沙国金中心顶部，短短一年多时间，已经夺得「米芝莲一星钥」的全球旅宿顶级殊荣。

笔者特别欣赏国际品牌在提供顶级服务的同时，可以将当地的特色融入其中，让旅客在酒店同样可以体会当地文化。今次的酒店由英国的Conran and Partners设计，无论是建筑还是室内陈设都充满艺术感，当中在接待楼层一幅5.6米高，用金丝铜线织成的装置令笔者印象最深，因为是以当地的非物质文化遗产「湘绣」作为创作灵感。

当然，食亦是重要一环，笔者出发之前都有担心湘菜太过辛辣，不适合孩子，但酒店行政总厨张雯雯将湘菜注入现代风格，特别是一道「东安富贵鸡」，巧妙结合了湖南名菜东安鸡和粤菜的富贵鸡，以湖南永州特产东安米醋入馔，再以面包和荷叶包裹，微辣带酸，亦保留鸡的鲜味，一试难忘。

林小珍