Anthropic据报大幅上调收入预测 最高180亿美元 预言超越OpenAI

据外媒《The Information》报道，AI初创公司Anthropic已大幅上调未来数年的收入预期，预计今年销售额将增长3倍，最高可达180亿美元，明年收入有望突破550亿美元。另外，Anthropic最快将于今年下半年启动首次公开募股，并称在2029年收入将反超OpenAI。

报道指，在乐观预期情况下，Anthropic将2025至2028年的收入展望整体上调约40%；修订后的预期显示，仅2029年单年收入就有望高达1,480亿美元，这一数值较OpenAI针对同年给出的收入预期高出约30亿美元。

两年烧钱逾百亿 推迟现金流转正

报告又显示，包括AI模型训练与维护在内的各项开支增长速度，已超过了收入增幅。Anthropic预计，今年与明年资金消耗规模均将达到约110亿美元。受高昂成本拖累，Anthropic已将现金流转正的目标时间表延后一年至2028年。

尽管如此，Anthropic管理层仍相信，公司将先于OpenAI实现自由现金流转正。OpenAI去年曾预计，在消耗逾1,000亿美元资金后，要到2030年才能实现这一目标。

Claude Code成增长引擎

数据显示，去年11月Claude Code的年化收入已突破10亿美元，占当时公司整体年化收入约14%。同时，在该产品助力下，Anthropic去年底整体年化收入已提升至90亿美元以上。