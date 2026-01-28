Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马云称AI时代不要再犹豫用不用AI 而是怎么教孩子用好AI

商业创科
更新时间：11:54 2026-01-28 HKT
发布时间：11:54 2026-01-28 HKT

阿里巴巴（9988）创办人马云近日在乡村公益基金会「腊八之约」上，透过视讯方式聊起了「AI时代，乡村教育会不会被AI甩下？」的话题，直言「AI时代不要再犹豫用不用AI，而是怎么教我们的孩子去用好AI」。

应让孩子保持好奇

据内媒报道，马云指有了AI后，教育不再是让孩子去和AI比拼计算和记忆，而是让孩子保持好奇，因为「好奇心才是算力的源泉」，并指「AI时代的鸿沟其实不是技术的鸿沟，而是好奇心、想像力、创造力、判断力和协同能力的鸿沟」。他又指，在AI时代，「教育不是让一千个学生给出同样一个正确的答案，而是让一千个学生学会提出一万个不同的好问题」。

据悉，马云乡村教师计划是由马云公益基金会于2015年发起的公益项目，透过资金支持与专业培训提升乡村教育质量，每年评选100名教师，每人提供10万元资助及三年发展支持。

根据马云公益基金会官网显示，该基金会是马云于2014年12月15日发起并捐赠成立，在教育、医疗环保、企业家精神和女性领导力等多个领域开展公益实践。据悉，马云乡村教师计划则是由马云公益基金会于2015年发起的公益项目，透过资金支持与专业培训提升乡村教育质量，每年评选100名教师，每人提供10万元资助及3年发展支持。

相关文章：马化腾指腾讯AI发展要稳扎稳打 「用户不一定喜欢全家桶」

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
17小时前
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
18小时前
04:13
星岛申诉王 | 1米长鳄龟被弃元朗鱼塘变「食鱼巨兽」 专家劝勿当宠物养：几乎无天敌！
申诉热话
4小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
20小时前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
23小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
2026-01-27 12:28 HKT
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
15小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
15小时前
打工仔逆袭成「北上爆红KOL」 西DorSi最惨时刻户口近清零 走过疫情月入逾10万 
打工仔逆袭成「北上爆红KOL」 西DorSi最惨时刻户口近清零 走过疫情月入逾10万 
商业创科
6小时前