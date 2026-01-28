马云称AI时代不要再犹豫用不用AI 而是怎么教孩子用好AI

阿里巴巴（9988）创办人马云近日在乡村公益基金会「腊八之约」上，透过视讯方式聊起了「AI时代，乡村教育会不会被AI甩下？」的话题，直言「AI时代不要再犹豫用不用AI，而是怎么教我们的孩子去用好AI」。

应让孩子保持好奇

据内媒报道，马云指有了AI后，教育不再是让孩子去和AI比拼计算和记忆，而是让孩子保持好奇，因为「好奇心才是算力的源泉」，并指「AI时代的鸿沟其实不是技术的鸿沟，而是好奇心、想像力、创造力、判断力和协同能力的鸿沟」。他又指，在AI时代，「教育不是让一千个学生给出同样一个正确的答案，而是让一千个学生学会提出一万个不同的好问题」。

据悉，马云乡村教师计划是由马云公益基金会于2015年发起的公益项目，透过资金支持与专业培训提升乡村教育质量，每年评选100名教师，每人提供10万元资助及三年发展支持。

