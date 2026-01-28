汇丰股价再创新高 艾桥智发表「致香港的公开信」 称恒生开展新篇章

汇丰（005）股价今早再创新高，最高见138.8元，截至半日收报138.1元，升2.7%，为半日领涨港股最多股份；以年初至今计，该股已累升近13%。另一方面，恒生银行（011）已按私有化时间表于昨日收市后正式退市，结束近54年的上市地位，该行股东预计2月4日或之前收到每股155元款项；同时，汇丰行政总裁艾桥智今日在报章发表「致香港的公开信」，提到恒生虽然不再是上市公司，但将继续秉承传统，开展新篇章。

未来结合两行传统及优势

艾桥智表示，恒生昨日道别香港交易所，是市场一个重要的时刻，未来透过结合两家银行的传统、恒生扎根本地优势，以及汇丰通达全球网络，会继续为家庭、中小企、创业者、投资者及企业开拓更多新机遇。

他提到，恒生与汇丰自创立以来，与香港携手并进，「永恒生长」是银行的共同承诺，代表对香港未来充满信心，也体现了恒生银行在本港的独特地位。他又指，恒生将维持独立运作，拥有自身的管治架构、品牌、分行网络，以及客户定位。

此外，他指恒生一直为市民所珍视的价值、对社区的贡献，以及跨越世代的服务文化，将传承延续，表明「客户所期待的服务和支持不会改变」。