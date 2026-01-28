Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰股价再创新高 艾桥智发表「致香港的公开信」 称恒生开展新篇章

商业创科
更新时间：12:01 2026-01-28 HKT
发布时间：11:11 2026-01-28 HKT

汇丰（005）股价今早再创新高，最高见138.8元，截至半日收报138.1元，升2.7%，为半日领涨港股最多股份；以年初至今计，该股已累升近13%。另一方面，恒生银行（011）已按私有化时间表于昨日收市后正式退市，结束近54年的上市地位，该行股东预计2月4日或之前收到每股155元款项；同时，汇丰行政总裁艾桥智今日在报章发表「致香港的公开信」，提到恒生虽然不再是上市公司，但将继续秉承传统，开展新篇章。

相关文章：恒指半日升598点 汇控领涨大市 信义玻璃涨逾6% 石油股及内房股受捧

未来结合两行传统及优势

艾桥智表示，恒生昨日道别香港交易所，是市场一个重要的时刻，未来透过结合两家银行的传统、恒生扎根本地优势，以及汇丰通达全球网络，会继续为家庭、中小企、创业者、投资者及企业开拓更多新机遇。

他提到，恒生与汇丰自创立以来，与香港携手并进，「永恒生长」是银行的共同承诺，代表对香港未来充满信心，也体现了恒生银行在本港的独特地位。他又指，恒生将维持独立运作，拥有自身的管治架构、品牌、分行网络，以及客户定位。

此外，他指恒生一直为市民所珍视的价值、对社区的贡献，以及跨越世代的服务文化，将传承延续，表明「客户所期待的服务和支持不会改变」。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
17小时前
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
18小时前
04:13
星岛申诉王 | 1米长鳄龟被弃元朗鱼塘变「食鱼巨兽」 专家劝勿当宠物养：几乎无天敌！
申诉热话
4小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
20小时前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
23小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
2026-01-27 12:28 HKT
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
15小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
15小时前
打工仔逆袭成「北上爆红KOL」 西DorSi最惨时刻户口近清零 走过疫情月入逾10万 
打工仔逆袭成「北上爆红KOL」 西DorSi最惨时刻户口近清零 走过疫情月入逾10万 
商业创科
6小时前