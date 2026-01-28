Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI传获软银考虑加码300亿美元投资 估值料冲上8300亿美元

更新时间：10:31 2026-01-28 HKT
发布时间：10:31 2026-01-28 HKT

据彭博引述消息报道，软银（SoftBank）正与OpenAI洽谈进一步投资，考虑注资额最多300亿美元（约2,334亿港元）。受消息刺激，软银（9984）股价周三在东京股市曾高见4408日圆，升近9%，暂报4211日圆。不过，谈判仍在进行中，最终注资金额仍有变数。软银发言人拒绝置评。

孙正义为筹集资金以加大对OpenAI的持股比例，近期积极调整其投资组合。软银早前已全数沽清英伟达（Nvidia）股份，并暂缓收购美国数据中心营运商Switch的谈判。与此同时，软银上月刚斥资225亿美元，将其在OpenAI的持股比例增至11%。

OpenAI拟融资500亿美元

另一方面，OpenAI行政总裁Sam Altman正于中东会见顶级投资者，寻求新一轮融资。报道指出，该公司计划集资最少500亿美元，目标估值高达7,500亿至8,300亿美元。

尽管软银很早就涉足AI投资，但早前错失了半导体及硬件基建的投资热潮，大部分资金流向了Nvidia及台积电等少数晶片商。不过，标普全球评级（S&P Global Ratings）本月早些时候警告，软银在AI领域的密集投资，加上软银旗下Arm Holdings股价去年底急跌，正对其信贷评级构成压力。

