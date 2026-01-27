亚洲金融论坛逾4000人参与 促成逾800场环球投资项目对接

政府与贸发局合办的亚洲金融论坛结束，贸发局公布，一连两日论坛吸引来自超过60个国家及地区、超过4,000名金融及政商界领袖参与，反应热烈。贸发局又指，在AFF Deal-making环球投资项目对接安排上，共促成逾800场一对一会议，对接环球资金及投资项目。

贸发局表示，论坛期间与香港创业及私募投资协会，继续合办AFF Deal-making环球投资项目对接，今届获280多名投资者、超过600个投资项目参与，共促成逾800场一对一会议，对接环球资金及投资项目。

七成与会者对今年全球经济中性及乐观

另一方面，贸发局指出，为了解与会者对环球经济展望的看法、未来经济与科技趋势的判断，以及资产配置的策略，论坛于不同环节进行即时投票。结果超过七成与会者对今年的全球经济展望中性及乐观，同时最多与会者认为在当前瞬息万变的环球格局下，应优先发展人工智能及人工智能驱动的应用，占51.2%，其次为能源转型与可持续发展20.3%。

相关新闻：

财库局与上海黄金交易所签合作协议 成立港金结算公司 许正宇：下一步推更多产品

李家超称港黄金储存容量3年提升至2000吨以上 马年是「无限的一年」

陈茂波称国际形势分化 香港越来越重要 研与韩国互挂ETF