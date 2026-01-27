亚洲金融论坛逾4000人参与 促成逾800场环球投资项目对接
更新时间：21:48 2026-01-27 HKT
发布时间：21:48 2026-01-27 HKT
发布时间：21:48 2026-01-27 HKT
政府与贸发局合办的亚洲金融论坛结束，贸发局公布，一连两日论坛吸引来自超过60个国家及地区、超过4,000名金融及政商界领袖参与，反应热烈。贸发局又指，在AFF Deal-making环球投资项目对接安排上，共促成逾800场一对一会议，对接环球资金及投资项目。
贸发局表示，论坛期间与香港创业及私募投资协会，继续合办AFF Deal-making环球投资项目对接，今届获280多名投资者、超过600个投资项目参与，共促成逾800场一对一会议，对接环球资金及投资项目。
七成与会者对今年全球经济中性及乐观
另一方面，贸发局指出，为了解与会者对环球经济展望的看法、未来经济与科技趋势的判断，以及资产配置的策略，论坛于不同环节进行即时投票。结果超过七成与会者对今年的全球经济展望中性及乐观，同时最多与会者认为在当前瞬息万变的环球格局下，应优先发展人工智能及人工智能驱动的应用，占51.2%，其次为能源转型与可持续发展20.3%。
相关新闻：
财库局与上海黄金交易所签合作协议 成立港金结算公司 许正宇：下一步推更多产品
李家超称港黄金储存容量3年提升至2000吨以上 马年是「无限的一年」
最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
麦道朗周日暂卜定五驹
9小时前