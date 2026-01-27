Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚洲金融论坛逾4000人参与 促成逾800场环球投资项目对接

商业创科
更新时间：21:48 2026-01-27 HKT
发布时间：21:48 2026-01-27 HKT

政府与贸发局合办的亚洲金融论坛结束，贸发局公布，一连两日论坛吸引来自超过60个国家及地区、超过4,000名金融及政商界领袖参与，反应热烈。贸发局又指，在AFF Deal-making环球投资项目对接安排上，共促成逾800场一对一会议，对接环球资金及投资项目。

贸发局表示，论坛期间与香港创业及私募投资协会，继续合办AFF Deal-making环球投资项目对接，今届获280多名投资者、超过600个投资项目参与，共促成逾800场一对一会议，对接环球资金及投资项目。

七成与会者对今年全球经济中性及乐观

另一方面，贸发局指出，为了解与会者对环球经济展望的看法、未来经济与科技趋势的判断，以及资产配置的策略，论坛于不同环节进行即时投票。结果超过七成与会者对今年的全球经济展望中性及乐观，同时最多与会者认为在当前瞬息万变的环球格局下，应优先发展人工智能及人工智能驱动的应用，占51.2%，其次为能源转型与可持续发展20.3%。

相关新闻：

财库局与上海黄金交易所签合作协议 成立港金结算公司 许正宇：下一步推更多产品

李家超称港黄金储存容量3年提升至2000吨以上 马年是「无限的一年」

陈茂波称国际形势分化 香港越来越重要 研与韩国互挂ETF

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
10小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
13小时前
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
政情
5小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
10小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
7小时前
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
10小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
11小时前
麦道朗 (图) 将于本周日沙田赛事再来香港客串一天，暂定骑五驹，且看他能否继续交出好成绩。
麦道朗周日暂卜定五驹
马圈快讯
9小时前