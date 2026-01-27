彭博全球交易赛放榜 港学生包办三甲 中大一队全女班劲赢400%

彭博教育（Bloomberg for Education）今日公布最新一届「彭博全球交易挑战赛」（Bloomberg Global Trading Challenge）成绩，香港学生团队包办本届赛事前三名。当中，香港中文大学一支名为「Bear Bull」的全女子团队以录得逾400%回报，在全球逾2,600支队伍中脱颖而出夺得冠军。

城大及科大团队获亚军及季军

「Bear Bull」团队成员全为女生，包括队长Shierina Sayogo，以及队员Gracia Aubrey Perdana、Marvelia Claresa Tjen及Cherish Anastasia Nicolaus。冠军团队除获颁彭博教育证书外，其所属院校的全体师生更获得Bloomberg.com大学订阅服务的一年免费使用权。

此外，香港城市大学的「P&L」团队以及香港科技大学的「Worm Dragon」则分别获得比赛亚军和季军。

彭博全球交易挑战赛本届赛事前三名

各队合共完成72000宗交易

此项虚拟投资竞赛共有来自全球394所大学、逾11,000名学生参与，创历届新高。在为期5周的比赛中，参赛学生在彭博团队及学校教授指导下，开发和测试真实投资策略，并透过彭博终端进行交易。每支参赛队伍设有100万美元初始虚拟资金，最终成绩以队伍相对于彭博全球大型、中型及小型股价格报酬指数（WLS Index） 的时间加权回报排名。比赛期间，各队伍一共完成逾72,000宗交易。