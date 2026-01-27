Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭博全球交易赛放榜 港学生包办三甲 中大一队全女班劲赢400%

商业创科
更新时间：16:36 2026-01-27 HKT
发布时间：16:36 2026-01-27 HKT

彭博教育（Bloomberg for Education）今日公布最新一届「彭博全球交易挑战赛」（Bloomberg Global Trading Challenge）成绩，香港学生团队包办本届赛事前三名。当中，香港中文大学一支名为「Bear Bull」的全女子团队以录得逾400%回报，在全球逾2,600支队伍中脱颖而出夺得冠军。

城大及科大团队获亚军及季军

「Bear Bull」团队成员全为女生，包括队长Shierina Sayogo，以及队员Gracia Aubrey Perdana、Marvelia Claresa Tjen及Cherish Anastasia Nicolaus。冠军团队除获颁彭博教育证书外，其所属院校的全体师生更获得Bloomberg.com大学订阅服务的一年免费使用权。

此外，香港城市大学的「P&L」团队以及香港科技大学的「Worm Dragon」则分别获得比赛亚军和季军。

彭博全球交易挑战赛本届赛事前三名
彭博全球交易挑战赛本届赛事前三名

各队合共完成72000宗交易

此项虚拟投资竞赛共有来自全球394所大学、逾11,000名学生参与，创历届新高。在为期5周的比赛中，参赛学生在彭博团队及学校教授指导下，开发和测试真实投资策略，并透过彭博终端进行交易。每支参赛队伍设有100万美元初始虚拟资金，最终成绩以队伍相对于彭博全球大型、中型及小型股价格报酬指数（WLS Index） 的时间加权回报排名。比赛期间，各队伍一共完成逾72,000宗交易。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
6小时前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
5小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
9小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
6小时前
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
8小时前
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
一道木门$18,000！屯门公屋惊现「天价」装修报价单 网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
时事热话
4小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
钟柔美男女关系复杂 《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果 绝密校园生活揭秘
钟柔美男女关系复杂  《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果  绝密校园生活揭秘
即时娱乐
8小时前