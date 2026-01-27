内地家办概念正兴起 全球主要考虑功能都是投资｜亚洲金融论坛

香港正致力发展成领先的家族办公室枢纽，在亚洲金融论坛的「通过家族办公室转型：实践专业私人投资之路」讨论环节中，VCA Capital Limited管理合伙人李立明表示，欧美家办中一个极端例子，是两个人管理着第五代财富，他们所做的几乎就是将资金投资到基金，然后管理现金流并分配给家族成员；但亦有另一个家族，架构就像一家公司，设有行政总裁，业务完全像营运公司，甚至不算是传统家办结构；而中国的财富多数是第一代创造，家办概念正在兴起，虽未完成成熟，但正朝该方向发展。总而言之，全球家族办公室运作模式各有不同，但主要考虑的功能都是投资。

创办人对组织管理有巨大影响力

微光资本管理合伙人兼首席投资官聂睿在同一环节中亦指出，家族办公室的创办人对家办方向、设立、组织管理有巨大影响力，创办人通常是非常成功的企业家，拥有非常强的个人能力和独特想法。因此第一代家族办公室的功能，往往是将外部金融领域的最佳资源引进来，以满足特定家族的需求。他续指，随着财富传承给后代，家族办公室就会开始开始变得成熟，并类似资产管理公司，职能更加规范化，专注于投资、税务、家族事务等，不过这要取决于每个家族的具体情况。

另类投资方面，例如私募股权领等，李立明指自己过去几年在公开市场投资了更多在中国，而在私募市场则投资在美国，管理的基金中在过去两年半里，在美国私募市场已经收回了10%的现金，这在中国可能很难实现，所以认为应根据自己需求回报而作配置，并「坚持投资自己懂的，自己舒服的行业，而非越界和一无所知的资产类别」。

近年转向配置和更多对冲基金

聂睿则指出，关于另类投资特别是私募投资，多年前确实是非常好的投资标的，能带来稳定、低波动的两位数回报，如果进入正确的风口或赛道，偶尔还能获得10倍回报。不过由于该资产类别的回报不及以往强劲，在过去10年里，已经大幅减少了私募另类投资的配置，转向配置和更多对冲基金。他强调，对冲基金领域的投资难度很大，因此必须不断增强自己的能力，必须学习，必须改进，同时如果在投资旅程的早期阶段，不要过于野心勃勃，要接受较低回报和较低波动性。

晨曦东方创始人、董事长孙强指出，去年美国总统特朗普宣布对世界加征关税，在上述背景下，美国资产在这种情况下表现不佳，而中国和黄金这两类资产表现非常出色，所以认为在投资选择上，可先选择宏观方向，再决定资产配置。

