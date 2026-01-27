恒大物业据报最快月底收到潜在报价 至少1间国有企业考虑收购

据彭博引述消息报道，中国恒大集团清盘人预计最早将于本月底收到潜在买家对恒大物业（6666）具有约束力的收购报价。恒大物业股价暂报1.28元，无起跌，市值约138亿元。

出价料低于当前股价水平

报道指出，包括信宸资本在内的私募股权公司正在评估是否竞标恒大物业，并指至少有一家总部位于广东的国有企业也在考虑提出收购。不过，相关讨论仍在进行中，收购要约可能不会发生。

报道又指，收购出价料将低于当前股价水平，而交易将可能在第二季末达成。信宸资本和清盘人均不予评论。