汇丰缩减新加坡零售分行 转型财富管理中心
更新时间：15:16 2026-01-27 HKT
据彭博报道，汇丰（005）将关闭在新加坡金融区一间主要零售分行，但计划在同一物业内开设财富管理中心，反映该行正争取更多富裕客户。
报道引述一份客户通知指出，汇丰于新加坡莱佛士坊的分行将于2月28日关闭，为该行在新加坡6间分行之一；同时，汇丰发言人回复查询时表示，将于2月在同一物业开设升级的财富管理中心。
报道又指，这项转变凸显了全球银行在新加坡退出传统零售银行业务，继而进军蓬勃发展的财富管理市场趋势，其中花旗集团也于2024年关闭了其在当地最后一间分行，而汇丰过去几年亦一直在特定市场削减零售业务资产。
