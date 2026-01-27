Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

腾讯据报已退出京东投资 AI发展要稳扎稳打 马化腾：用户不一定喜欢「全家桶」

商业创科
更新时间：14:20 2026-01-27 HKT
发布时间：14:20 2026-01-27 HKT

腾讯（700）昨日（26日）召开2025年度员工大会，董事会主席兼首席执行官马化腾分享了公司在过去一年业务总结和战略思考，以及对2026年工作展望，当中更提到腾讯已经从对京东（9618）和美团（3690）的投资中退出，刘炽平也退出了相关公司董事会。

ChatGPT和DeepSeek改变AI进程

综合内媒报道，马化腾回顾了过去几年腾讯触底反弹过程，其中2021年到2023年疫情期间，行业进入寒冬期，腾讯提出「聚焦主业、降本增效、减脂增肌」，随后几年很快恢复增长，并在AI投入上持续加大力度。马化腾认为，ChatGPT和DeepSeek改变了AI发展进程，但每个企业的基因不同、体质不同，而腾讯的风格就是稳扎稳打，核心是产品长期竞争力和用户体验，现在正在各个业务板块和平台上仔细思考，持续点亮新技能。

重建AI研发团队 引进前OpenAI研究员

他提到，腾讯过去一年在AI基础设施和AI人才结构上作出一系列调整，过程中也发现了一些问题，核心原因可能是基础设施不足；同时，公司逐步重建了整个AI研发团队，包括引进前OpenAI研究员姚顺雨。

除了各业务平台的AI探索，TEG（技术工程事业部）和CSIG（云与智慧产业事业群是腾讯AI化及智能化的主力军，马化腾指腾讯将把大模型和AI产品以一体化方式来考虑，未来采用交叉、派驻和Co-design的逻辑进行产品和组织的设计。

反对「黑产外挂」坚持去中心化

马化腾也罕见地点评了字节跳动与中兴联合推出的豆包手机，以及阿里千问和阿里旗下各项业务的连动。他提到，腾讯一贯旗帜鲜明的反对用「黑产外挂」的方式把用户的手机和电脑萤幕录影传到云端，因为这是「极度不安全」及「不负责任」。他也认为，阿里发挥了自己的优势，值得赞赏，但也存在弊端，因为用户不一定喜欢全家桶，并不是生态内所有服务都是业界最好。对于外界关注的微信生态AI智能化，马化腾指未来将继续坚持去中心化，以兼顾用户需求和隐私安全的方式来思考规划微信的智能生态，让大家都能放心使用。

冀用户重温过去抢红包快乐

另一方面，马化腾在大会上透露，元宝即将推出命名为「元宝派」的AI社交新玩法，以探索AI技术在多人社交场景下的深度融合，基于腾讯会议里的AI探索和尝试，打造一个能让AI与用户群体共同娱乐、协作的「社交空间」，同时腾讯将向元宝用户开放QQ音乐、腾讯视频等海量内容，用户可以在元宝建立自己的「派」，开启全新AI社交体验。他又指，元宝希望把节省下来的行销费用，转成给用户分享的红包，让用户重温过去抢红包的快乐。

