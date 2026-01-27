内企走出去 吉利：车企需深化区域化布局 小鹏赞香港关键桥梁｜亚洲金融论坛

在亚洲金融论坛（AFF）「中国内地企业走出去」讨论环节，吉利汽车（175）副董事长李东辉表示，中国汽车品牌的全球化发展需深化区域化布局，以应对市场碎片化挑战。李东辉强调，鉴于欧洲等众多国家面临产能过剩问题，简单在各国扩产并非最佳选择。

他称，吉利一方面依托自身本土优势，并活用旗下国际品牌的本地运营资源，例如在欧美市场借力沃尔沃、路特斯（Lotus）、极星（Polestar），在东南亚市场则依托宝腾（Proton）；另一方面与外部伙伴探索创新商业合作模式，例如与雷诺在韩国、巴西共建合资公司。

赛力斯：是时候制订中国标准

赛力斯（9927）集团总裁张正萍表示，过去中国汽车产业始终遵循欧美制订的行业标准，而如今中国汽车在多个细分领域已处于领先地位，「现时正是考虑制订属于我们自己标准的时候」。张正萍建议，中国品牌出海可以将集团的最佳实践与自身标准带往当地，为当地消费者提供最高水准的产品与服务，力争成为行业标杆。

小鹏汽车（9868）副董事长兼总裁顾宏地表示，中国汽车品牌走出去进程中，香港是关键桥梁。他说，小鹏总部设于广州，已融入粤港澳大湾区发展，并成为首家实现美股与港股双重主要上市的中资企业，借力香港金融体系、人才储备都获得许多支持。另外他提到，全球AI发展与市场扩张是当前汽车产业核心机遇。

阿里：香港是全球化布局枢纽

阿里巴巴（9988）首席财务官徐宏指出，香港作为国际金融中心，是集团全球化布局中融资与投资者沟通的核心枢纽。徐宏称，转为双重主要上市后，阿里成功纳入互联互通机制，过去约15至16个月间，内地投资者透过相关渠道的持股比例已增至11%以上，既为股票带来充足流动性，也让内地投资者得以分享集团发展红利。



他特别提到，香港拥有开放包容的监管机构及众多专业机构，为创新融资提供了肥沃土壤。过去两年，阿里在港累计融资达100亿美元，包括发行人民币可转债、离岸人民币债券、子公司股份交换融资等多种创新模式，更首创在香港交易时段发行非美国注册债券，获得欧洲、亚洲投资者踊跃认购。这些融资所得，为阿里「AI+云」与电商出海两大核心业务的大规模投资提供了坚实资金保障。

相关文章：

AI绿色转型地缘政治促产业发展 陈茂波：中国处于核心｜亚洲金融论坛

禢惠仪称创新及地缘政治两大力量 正重塑资本世界｜亚洲金融论坛