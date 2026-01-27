AI绿色转型地缘政治促产业发展 陈茂波：中国处于核心｜亚洲金融论坛

财政司司长陈茂波在亚洲金融论坛「全球产业峰会」致开幕辞时表示，现时正处于产业结构性转型的关键时刻，人工智能、绿色转型和地缘政治正推动全球产业的发展，显然中国正处于这些发展的核心，并冀望香港不仅是一个连接资本市场、和人才与机遇的平台，更能成为帮助各方发展、扩张与迈向全球的合作伙伴。

陈茂波表示，现时产业发展受到数股强大力量驱动，首先人工智能（AI）及其他前沿科技正在重塑产品设计、工厂运作、供应链管理及服务交付的方式，并最终成为决定性的竞争优势。其次，全球绿色转型持续推进，大多数经济体正稳步迈向碳中和目标，其对于可再生能源、电动汽车及绿色氢能等新兴解决方案的转型的低碳工业流程及绿色产品的需求正在上升。最后，地缘政治局势令产业进行重新配置，推动企业分散生产网络，以寻求更多稳定的供应链。

他续指，显然中国正上述三大发展中核心，如中国拥有全球最全面、最完整的工业体系，在人工智能、机器人及生物科技等领域是全球科技创新的重要力量，在绿色转型方面亦处于领先位置。在变动的地缘经济格局中，中国企业亦正分散供应及产业基地，并深化参与国际产业与供应链合作。

陈茂波期望香港能成为帮助各方发展、扩张与迈向全球的合作伙伴。何君健 摄

贸易、金融及创技成港经济增长动力

至于香港，陈茂波说，贸易、金融及创新科技将是未来香港经济增长的主要动力。在创新科技方面，过去数年本港已投入超过二千亿元推动科技发展，并制定全面策略以加速全链条进程，从支持研发、建设相关基础设施，到培育初创企业及吸引人才。香港全面强化香港的创科生态系统。

他续指，构建更蓬勃创科生态系统的关键一环，正是科技企业本身。因此政府在过去几年，已吸引超过四十家领先科技企业，预计投资超过六百亿元，创造2.2万个就业职位，更重要的是，这些企业将带来其合作伙伴及前沿技术，进一步强化及丰富香港的创新生态系统。同时政府还已将加快发展北部都会区，以更好地融合创新科技与产业发展。

展望未来，陈说，政府计划为科企提供量身定制的激励方案，当中可能包括土地、税务优惠等便利措施，亦正在北部都会区提供更具弹性的发展方案，包括为高影响力项目预留大规模用地等。此外，香港作为国际金融中心，还将提供全面的融资选项，以支持科技企业在不同发展阶段扩张规模，如已成立港投公司，为科企提供耐心资本及策略性投资支持。陈茂波又指，希望香港不仅是一个连接资本、市场、项目、人才与机遇的平台，更能成为各方的合作伙伴，助力他们发展、扩张与迈向全球。

马时亨：地缘政治令营商更具挑战性

贸发局主席马时亨出席同一场合时亦表示，世界地缘政治的不确定性，使得企业发展和经济变得比以往更具挑战性，惟机遇总是与挑战和变革并存，而全球商业峰会正提供了一个机会，让各方评估摆在面前的不同道路与领域，并决定如何充分利用这些变革性的机遇。

他续指，香港承担著作为超级联系人、超级增值人的角色，它是连接中国内地与世界的双向门户，既帮助中国内地的高增长企业走向全球，也让海外高增长企业进入中国市场，将是非常适合举办商业峰会地区。

马时亨表示，世界地缘政治的不确定性，使企业发展和经济变得比以往更具挑战性。 何君健 摄

马时亨还说，贸发局作为全球商业峰会的联合主办方之一，已协助超过100家来自中国内地及海外的重点企业在香港设立或扩展业务，预计这些将创造约4.2万个职位，并带来约80亿美元的直接投资。

