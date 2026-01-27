深向科技近12亿Pre-IPO轮融资 成自驾新能源重卡行业最大手笔

近日深向科技完成Pre-IPO轮融资，总募集金额达11.77亿元，为自动驾驶新能源重卡赛道历史最大单笔融资。本轮融资由普华资本领投，ABC Impact、欣旺达、前海淏天、瀚棠置业、临沂国科、长兴创强基金、山东国控资本、联想创投、大湾区基金、光跃投资、红山基金共同投资，资金主要用于集团主营业务的运营和发展，进一步夯实其在智慧新能源重卡领域的领先地位。

深向科技是全球首家通过正向定义打造智慧新能源重卡解决方案，并实现批量交付的企业。 公司坚持正向定义理念，采用「自有车辆+自研智驾技术」一体化双轮驱动发展战略，在传统燃油车技术体系之外重新定义产品与研发架构，使车辆硬体与智慧驾驶软体在底层实现深度适配，以货运领域完全无人驾驶为终极目标。 截至2025年6月，公司已累计交付约6400台新能源重卡，在全球正向定义新能源重卡市场排名第一。

围绕无人驾驶这一长期目标，深向科技选择了务实、渐进的发展路径，将有限的资源优先配置到可最先实现商业化落地的方向。 公司成立初期，先通过正向定义打造车辆，实现三电核心零部件自研，完成了新能源重卡的电动化革新；在此基础上推动组合辅助驾驶系统的规模化应用，继而推动人机共驾的编队模式的部署，实现「沿途下蛋」的正向商业回圈，最终为单车无人驾驶的规模化落地奠定基础。 这一渐进式路径，使公司在技术可行性与商业可持续性之间建立起平衡，在商用车自动驾驶领域形成了差异化的发展路线。

在智慧驾驶商业化落地方面，深向科技同样走在行业前列。 目前，公司已率先在全系最新车型中实现组合辅助驾驶系统标配，智驾付费订阅率持续提升。 这一进展得益于公司始终以市场核心需求为导向，坚持智驾功能的实用性与经济性为第一优先顺序，通过高性价比方案快速实现商业闭环。 同时，大规模量产交付也为公司积累了大量真实运营场景数据，为后续无人驾驶所需的感知、决策与控制演算法提供了可复用的数据与工程基础。

在应用场景选择上，深向科技当前重点聚焦中国物流体系中体量庞大的固定线路短途大宗运输市场，该市场运力需求约占公路货运总量的40%至50%。 围绕这一场景，公司正在加速推进智慧编队的应用，目前在新疆、内蒙、四川等客户场景进行编队测试验证和载货运营，并实现了编队车型的首批客户交付。 随著数据积累与运营经验不断深化，深向科技有望率先实现智慧编队的大规模部署，并逐步向短途及中长途场景的单车智慧无人驾驶演进，持续向「工业机器人」这一长期目标迈进。

凭借清晰的战略路径、持续的技术投入以及扎实的商业化进展，深向科技正稳步推进货运自动驾驶的落地进程。 未来，公司将继续聚焦技术与产品创新，加速自动驾驶在公路货运场景中的规模化应用，推动行业向更加智慧、高效、绿色的方向发展。

普华资本基金合伙人杨洁表示：「DeepWay深向在智慧驾驶领域构建了目前难以复制的系统化优势，车辆与智驾技术一体化的研发模式，实现了软硬体深度协同与数据闭环，不仅保障了智驾系统的高可靠性与安全性，在工程落地与反复运算效率上领先行业。 公司从电动化到智慧化，从L2到L4的渐进式路径务实且清晰，辅助驾驶的大规模应用，在数据、工程落地等方面为高阶自动驾驶的大规模落地奠定了坚实基础。 我们看好公司在车辆电动化、智慧化领域积累的技术壁垒和落地经验，在未来自动驾驶的竞赛中，我们相信DeepWay深向必将凭借独特的战略路径、深厚的软硬体护城河，成为未来智慧公路货运的领导者。 」

ABC Impact首席投资官陈少铭表示：「DeepWay深向的使命与我们的投资理念高度契合。 公司通过电动化与智慧化技术，推动高排放燃油卡车的替代，为中国公路货运领域的减排与脱碳提供了具有潜力的解决方案。 我们看好DeepWay深向在技术创新与商业化推进方面的能力，并期待在治理与长期价值创造方面，与公司开展建设性的合作。 『ABC Impact是淡马锡信托旗下的影响力投资基金，有限合伙人包括淡马锡及亚洲开发银行等。』」

欣旺达董秘曾玓表示：「作为产业投资方，我们看好DeepWay深向在推动产业发展和变革中发挥的积极作用。 公司打造的正向定义智慧新能源重卡，精准解决了物流行业降本增效的核心痛点，车辆在全生命周期成本、安全等方面优势显著，获得越来越多客户的认可。 DeepWay深向不仅推动了行业技术的革新，也引领了整个公路货运生态的效率革命。 未来，我们期待与DeepWay深向携手，加速推动智慧新能源重卡在各类货运场景中的规模化应用。 」

