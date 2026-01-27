禢惠仪称创新及地缘政治两大力量 正重塑资本世界｜亚洲金融论坛

亚洲金融论坛（AFF）踏入第二日，渣打香港兼大中华及北亚区行政总裁禢惠仪致词时表示，「不确定转化为共同信心，再将共同信心转化为实质成果」是今年论坛的主题，而昨日人行、金管局宣布将人民币业务资金安排进一步扩展至2,000亿元人民币，财库局和上海交易的在黄金方面的合作，正是巩固了市场信心的措施，并为未来发展定下步调。

港恰处两股力量交汇点

她续指，当前资本世界正受到两股力量重塑，一是创新，它正改变资本募集、定价与配置的方式；其二是地缘政治，它正重塑资本流向更安全地区的判断标准，而香港恰处于这两股力量的交汇点，因为香港拥有著全球联通性、深厚资本底蕴及可信的创新环境的优势，未来希望可以携手各方合作，巩固这些优势。

洪丕正：投资者冀不受政策波动影响

香港金融发展局董事会主席洪丕正出台同一场合时表示，目前被国际投资者经常问的问题包括，当前的无风险利率是多少？或者有没有甚么风险较低的工具？某些领域配置过度集中或超配？哪些领域又配置不足？上述问题反应了国际投资者正希望自己的投资组合不会受到政策波动的影响。而这正是香港去年发挥关键作用的地方，即帮助全球投资者分散风险，实现了商品、黄金、数字资产等资产多元化配置。

洪丕正续指，去年香港无论是保险公司、股票市场、IPO 市场、银行业、财富管理还是家族办公室等各个领域都表现非常强劲，从中看到的不仅是显著增长，许多更是常态化的稳健增长，这正是香港的优势所在。

他还强调，世界在不断变化，香港不能固步自封，跟进世界发展的脚步，而金发局作为智库将会提出相关政策和建议，以助香港保持竞争力，并做好吸引人才工作。

