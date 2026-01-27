TikTok在美成立合资企业后 用户卸载大增近150% 创作者轰审查机制失控

TikTok宣布美国业务转移至由美国领导团队管理的合资企业后，用户卸载速度明显加快。据《CNBC》引述市场情报公司Sensor Tower数据指出，TikTok在过去5日，美国用户每天删除TikTok应用程式的平均值较前三个月增近150%。

用户被要求同意新隐私权政策

报道提到，TikTok上周四宣布成立一家合资企业，以确保这款短片应用程式在美国营运由新的美国领导团队负责，并任命TikTok前营运主管Adam Presser为合资企业的行政总裁。不过，部份用户在被要求同意更新后的隐私权政策后，纷纷在社交媒体上表达了他们对于新合资企业的怀疑态度。

一位创作者Dre Ronayne更在Threads上发文表示，已在周日删除拥有近40万名追踪者的TikTok帐号，并指「如果我可以因为他们的使用条款和审查机制失控，而删除我最大的社交平台，你也可以」。另有创作者反映在应用程式发布内容时遇到问题，以及抱怨服务中断和影片上传失败。

收集资料涉种族及性取向等

据社交媒体贴文指出，新政策描述了TikTok可能收集的资料类型，包括种族或民族血统、性生活或性取向、跨性别或非二元性别认同、公民身份或移民身份，以及财务资讯等敏感资讯。尽管社交媒体上对此一片哗然，但报道指这些措辞似乎并非新内容，因2024年8月的政策存档版本就包含了相同条款。

