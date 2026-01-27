美光据报新加坡加大记忆体晶片产能 应对全球供应短缺

据路透引述消息报道，美国记忆体巨头美光科技计划在新加坡加大记忆体晶片产能，以应对全球记忆体严重短缺，预计最快于周二（28日）正式公布。报道指，今次投资将集中于NAND快闪记忆体（Flash Memory）。

供应短缺料持续至2027年

目前美光科技全球约98%的快闪记忆体晶片均产自新加坡，而美光早前已宣布斥资70亿美元在当地兴建先进封装厂，专门生产用于AI晶片的高频宽记忆体（HBM），该厂房预计于2027年正式投产。

不过，市场分析师普遍认为，尽管各大厂商正加速扩产，但全球记忆体供应短缺的局面，恐将持续至2027年下半年才有望完全缓解。

