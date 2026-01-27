Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

微软推第二代自研AI晶片 降低对Nvidia依赖

更新时间：10:17 2026-01-27 HKT
发布时间：10:17 2026-01-27 HKT

全球科技巨头微软（Microsoft）近日宣布推出第二代自研人工智能（AI）晶片Maia 200，并已开始交付至其位于爱荷华州的数据中心，预计将进一步扩展至凤凰城地区。此举被视为微软降低对英伟达（Nvidia）依赖的关键策略，同时提升自身AI服务的效能。

优先供「超级人工智能团队」使用

据彭博报道，Maia 200由台积电（TSMC）代工生产，微软已邀请开发者使用Maia 200的控制软件。微软云端与AI部门主管Scott Guthrie表示，首批晶片将优先供内部「超级人工智能团队」使用，以改善下一代AI模型数据，同时支援企业版Copilot智能助理，以及租赁予云客户的AI模型如OpenAI最新模型。

称表现优于Google及亚马逊同类产品

微软声称，Maia 200在部分AI任务上的表现优于竞争对手Google及亚马逊（AWS）的同类半导体产品，且是公司目前「最高效推理系统」，专精于AI模型生成回应的过程。市场研究机构Gartner分析师Chirag Dekate指出，AI数据中心能源需求攀升，加上全球能源供应限制，令Maia般以效率为导向的计划显得尤为重要，是一项跨越几代人的战略投资。

报道又指，若自研晶片进展未如预期，微软仍可透过与OpenAI的紧密合作，获取后者的早期晶片设计。目前英伟达的高阶晶片因成本高昂与供应短缺，正推动各科技企业寻求替代方案。

