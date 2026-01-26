EcoCeres马国开设首座可持续航油厂 年产能42万吨 李家杰：为全球气候解决方案贡献
更新时间：20:58 2026-01-26 HKT
发布时间：20:58 2026-01-26 HKT
发布时间：20:58 2026-01-26 HKT
中华煤气（003）旗下可再生燃料生产商怡斯莱（EcoCeres）位于马来西亚柔佛州的可持续航空燃料（SAF）工厂正式启用。该厂已于2025年10月投产，年产能最高可达42万吨，产品包括SAF、氢化植物油及可再生石脑油。此为马来西亚首座SAF生产设施。
技术在香港自主研发 年产能扩至77万吨
该工厂采用的废料转化燃料技术由EcoCeres在香港自主研发，此前已在中国张家港基地实现量产。连同新厂，集团全球可再生燃料年总产能已达约77万吨。
项目由EcoCeres的创始投资人、香港中华煤气主席暨赋生资本负责人李家杰博士主导推动。马来西亚种植与原产业部长拿督斯里诺莱妮•阿末博士、香港环境及生态局常任秘书长张国财等出席启用仪式。
李家杰：为全球气候解决方案贡献
李家杰表示，EcoCeres从香港实验室起步，如今成为全球主要SAF生产商，马来西亚柔佛新厂的投产，正体现策略区域对永续发展的承诺如何有效地为全球气候解决方案作出贡献。
张国财指出，EcoCeres 的愿景与香港特区政府致力实现碳中和，以及强化「超级联系人」的功能角色及目标高度契合，有助连接内地及全球其他经济体的碳市场。 柔佛 SAF工厂正是一个出色范例，展示具全球视野的香港企业如何将生产布局于区域战略要地，
EcoCeres行政总裁Matti Lievonen强调，新工厂是公司区域平台的重要跃升，不仅满足市场对可再生燃料的需求，也助力马来西亚的净零转型，并强化香港作为可持续能源项目融资与规模化枢纽的地位。
