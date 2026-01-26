刘央料恒指两年内轻易35000点 中国显现长牛市 「泼天的富贵要勇敢迎接」
有「女股神」之称的西京投资管理主席及投资总监刘央表示，中国股市已出现真牛、慢牛和长牛阶段，「泼天的富贵，我们都要勇敢出来迎接它」，预计恒指在今、明两年可以轻易达到35,000点，A股上证综合指数会触及5,000点。
今、明两年可以轻易达到35,000点 上证综合指数5,000点
刘央出席亚洲金融论坛时表示，目前资本市场进入非常特殊的环境，「战争脚步越来越近，黑天鹅随时发生，同时市场上资金非常充裕。」她认为，未来资本市场将会进一步分化，资金涌入具有护城河的公司，出现强者恒强、甚至强者通吃的现象，而中国在主导世界的算力及算法层面，已有能力跟美国平分秋色，势吸引更多资金。
刘央：看好智能体（Agent）及先进封装行业的投资机会
刘央指出，港股成为中国离岸市场的桥头堡，很多内地的头部企业来港上市，并估计随著AI发展，今年香港新股数量达200只，当中一半是AI相关行业。对于中国AI板块，她目前看好智能体（Agent）及先进封装行业的投资机会，料该两大领域在全球崛起的速度较快。
她又提及，在AI时代，很容易对股票作出估值，但要了解一家公司，亦需要具备对地缘政治及世界格局变化的解读能力；而要了解中国市场，除了基本面外，更需要读懂国情，才能妥善选股。她呼吁年轻人应该认真学习，「提高自己对风险和报酬的认知，接住这波由国运带来的真牛、慢牛和长牛。」
