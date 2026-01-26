大摩称AI对英国就业影响严重 职位流失比其他国家更快

据彭博引述摩根士丹利一项研究指出，英国受人工智能（AI）的影响，失去的就业职位比创造的职位更多，而且流失速度比国际上其他国家更快，对英国工人带来了沉重代价，加剧劳动力市场压力。

职位流失是国际平均水平两倍

该研究发现，英国过去12个月因AI导致就业职位净减少8%，在包括德国、美国、日本和澳洲企业的组别中最高，而且为国际平均水平的两倍。

该报告又调查了已使用AI至少一年的企业，当中覆盖五大行业如消费必需品与零售、房地产、交通运输、医疗设备及汽车行业，当中许多企业的技术投资已经开始获得回报。对于英国企业而言，因为AI而平均提升了11.5%生产力，其中近半数企业表示增幅更大；不过，美国企业获得几乎相同幅度的生产力提升，但因AI而创造的就业职位比裁减的职位更多。

根据彭博对英国国家统计局线上职位空缺数据的分析显示，虽然各行业整体招聘职位减少，但英国企业正以明显更快速度缩减那些可能受到AI影响的职位，例如软件开发人员和咨询顾问。以2022年OpenAI发布ChatGPT以来计，此类职位空缺数量下降了37%，其他领域降幅则为26%。