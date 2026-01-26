Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WeLab加大AI投资 扩大防诈骗应用 料5年内工作效率增43%｜亚洲金融论坛

政府与贸发局合办的亚洲金融论坛举行，在《明日对话–金融科技》环节中，WeLab创办人及行政总裁龙沛智表示，该行持续加大AI投资，近年扩大信用及防诈骗技术应用，举例指最近在贷款业务Welend推出了AI代理及验证功能，上线首周带动业务表现提升10%。他称，目前正研究将有关应用涵盖至整个集团，预计AI在5年内，提升工作效率43%。

渣打：谨慎对待聊天机械人服务

同场的渣打香港财富管理及零售银行业务数码银行、客户及数据主管麦玮琳，目前该行的AI应用正专注在财富管理、防诈骗及客户体验三大方面。她坦言，渣打身为大型银行，从不缺创意，但目前AI应用最大挑战是找出最具影响力的发展方向，当中提及对于聊天机械人客户服务，会采取非常谨慎的态度，须确保大语言模型清晰、透明，并符合银行的安全规范。

证监拟重点发展「监管科技」

证监会中介机构部执行董事叶志衡表示，该会未来几年重点工作之一，是发展监管科技（SupTech），其监管核心是针对「数据及科技」本身，需要将各项AI应用拆分成明确的背后技术，再对每个部分设计出具体可行的监管方式，此举才能避免一刀切规范，更符合市场实际需要。

19小时前