朱民料全球经济低增长 用「脆弱、兴奋及韧性」形容2026年｜亚洲金融论坛

中国国际经济交流中心资深专家委员朱民以「脆弱、兴奋及韧性」三个词形容2026年，预计未来数年全球经济将处于低增长区间，地缘政治不确定性与人工智能革命成为影响格局的关键变量。他进一步解释，按购买力平价（PPP）计算，2026年全球GDP增速预计为3.3%，远低于之前3.8%的平均水平。

朱民：对内地消费复苏仍乐观

朱民坦言，中国地产销售的坍塌使得地方财务压力相应增加，但他仍对消费复苏表示乐观，预计今明两年消费市场将逐步回暖，叠加国内新产品供给增加与中高端商品进口替代扩容。他指出，中国逐渐在制造业领域摆脱「廉价」标签，向「高质量、高附加值」升级，推动制造业与数字技术深度融合。

高盛施南德：AI资本投入成增长引擎

高盛亚太区（日本除外）总裁施南德指出，全球经济层面正逐步迈向软著陆，呈现建设性发展态势。他特别强调，人工智能领域的巨额资本投入将成为经济增长的重要引擎，今年全球投向人工智能的资金规模将超过5,000亿美元。

安本范智廉：AI助提升全民健康寿命

然而，AI发展与能源密不可分，安本集团主席范智廉指出，未来数据中心所需电力将相当于目前法国与德国的总消费量，相关基础设施建设将吸纳巨额投资。他又指，未来国防领域的投资可能超过健康与能源转型领域，而疫情时代生物技术的突破，将助力应对人口老龄化挑战，AI有望在提升全民健康寿命、优化医疗体系等方面发挥关键作用。

Prada董事会主席：「美元已死」言论略夸

在全球货币竞争方面，Prada（1913）执行副主席与董事会主席Paolo Zannoni则指，美元信誉面临下行压力，欧元积极争夺国际货币角色，人民币则通过提升流动性、扩大债券发行等方式推进国际化，但「美元已死」的言论仍略显夸张，虽然美元武器化等因素推动各国央行加快外汇储备多元化，但其仍将在相当长时间内维持储备货币地位。

他指出，代币化虽有助于增强系统韧性，但存在透明度不足、非法资金流动等风险，亟需强化风险防控。

