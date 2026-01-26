Lalamove称新春旺季订单升逾五成 推《⾺年五⾏指南》及贺岁优惠

农历新年前夕，即时送货平台Lalamove表示，2025年农历新年前夕配送订单量较平⽇⾼出逾五成，反映中⼩企为赶及「收炉」⾯临庞⼤物流压⼒；同时，联同风⽔⼤师龙跃天推出《⾺年五⾏配送指南》，将传统五⾏概念转化配送部署建议，协助不同⾏业提升营运效率。

速递服务及吨⾞订单升幅明显

Lalamove数据显⽰，2025年农历新年前⼀星期整体订单量显著上升，年廿八的配送需求较平⽇⾼出逾五成。数据亦指出，速递服务（步兵及电单⾞）及吨⾞订单升幅最为明显，分别按周升逾20%及15%。

该公司指出，对中⼩企⽽⾔，农历新年前订单安排往往⼗分紧凑，⼈⼿未必⾜以处理急增的物流需求，步兵及电单⾞服务能有效分流订单及控制成本，其中步兵特别适合运送年货及贺礼，⽽配备Lalabag保温袋的电单⾞，亦可确保年糕、盆菜等贺年食品于运送过程中保持品质。



至于不少企业需添置⼤型桃花及贺年摆设，Lalamove吨⾞服务可补⾜企业在⼤型物件货运上的需求，并可额外提供「帮搬服务」及「板货专运」，协助企业灵活应对节庆⾼峰期的物流压⼒。

五⾦建材业压⼒较⼤

另一方面，Lalamove联同风⽔⼤师龙跃天推出《⾺年五⾏配送指南》，预⽰⾺年市场畅旺，市⺠更愿意消费，市场节奏将「快上快落」，致胜关键在于「快⽽稳」，企业若能提升反应速度及物流灵活度，同时减轻开⽀负担，将更有利在竞争激烈的新春旺季中突围⽽出。

龙师傅更根据不同⾏业，点出不同运程特质：

五⾦及建材业属「⾦」：今年「火旺克⾦」，五⾦建材业压⼒较⼤，客⼾对于配送要求特别多。

家私及家居业属「⽊」：「⽊⽣火」之势，预⽰今年市⺠特别渴望透过装修家居、添置新家私来转换⼼情，带旺相关⾏业需求。

批发及零售业属「⽔」：「⽔火相冲」意味市场变化及潮流瞬息万变，形成「赚快钱」格局。当产品有⼈气，就要即刻入货上架抓紧机会，热潮⼀过就要即刻清货，保持货流畅通⾄为重要。

餐饮及食品业属「火或⼟」：今年有「食神」星⾼照，市⺠外出食饭、聚会增多，餐饮业⽣意畅旺。

新⽤⼾落单可使⽤新春限定优惠码

此外，Lalamove特别推出「⾺年贺岁优惠」，由即⽇起⾄2⽉28⽇23:59期间，⽤⼾进入App内活动⾴⾯并免费成为奖赏计划会员，每完成⼀张Van仔或吨⾞订单后，即可点击抽奖按钮参加抽奖，有机会赢取香港航空⾸尔经济舱来回机票，名额共10份。另新⽤⼾落单使⽤新春限定优惠码【LALARICH】，可享总值168元优惠。