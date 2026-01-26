Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中金总裁指AI注入新动能 吸引外资积极关注中国资产｜亚洲金融论坛

2026-01-26
2026-01-26

中金副董事长、总裁、管理委员会成员王曙光表示，当前全球百年变局加速演进，但以人工智能为代表的新一轮科技革命与产业革命，正为世界经济注入新动能。他指出，中国正逐步将外部压力转化为内生动力，以科技创新、绿色发展为代表的新质生产力，吸引众多外资积极关注中国资产，投资中国已成为不少外资的重要考量。

Minimax等展现香港市场吸引力

值得注意的是，王曙光指，Minimax（100）、壁仞（6082）等5家企业相继完成5亿美元以上规模的IPO发行，为香港市场带来「开门绿」，展现出香港资本市场的强大吸引力与活力。

跨境金融方面，王曙光指，去年在「一带一路」地区完成融资规模约60亿美元，参与的佳鑫国际资源（3858），成为全球首个在香港与哈萨克斯坦同步上市的项目，亦是中亚地区首支人民币计价股票，并协助哈萨克斯坦开发银行发行20亿元离岸人民币债券，更是中亚地区发行人首次发行人民币债券，树立了跨境金融合作的典范。

高盛国际董事长肯定香港独特角色

高盛国际董事长兼葡萄牙前总理José Manuel Barroso指，当今世界谈论「利益」多于「价值」，但仍应积极寻求跨区域的共同利益。他特别肯定香港的独特角色，认为香港是极佳的跨区域交流平台，吁各地透过香港加强意见交流，推动跨区域贸易。

