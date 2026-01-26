Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

证监梁凤仪提醒股市强势或掩盖经济脆弱性 警觉AI带来估值泡沫｜亚洲金融论坛

商业创科
更新时间：13:48 2026-01-26 HKT
发布时间：13:48 2026-01-26 HKT

证监会行政总裁梁凤仪表示，去年全球市场可谓「万物齐涨」，全球主要股市录得两位数增长，IMF更将2026年全球经济增长预期上调至3.3%。她提醒，去年的强势表现或暂时掩盖了全球经济的根本性结构转型与脆弱性，扩张性财政政策导致全球债务水平高企引发广泛担忧，人工智能热潮带来的估值泡沫、通胀反弹压力等问题均需保持警觉。

洪丕正：「冷静，保持轻松」

金发局董事会主席洪丕正以「冷静，保持轻松」来形容2026年，他表示，资产配置多元化已成必然趋势，随著点心债、云吞债的数量都大幅上升及新行业在不断崛起，反映出市场对中国市场长期价值的认可。他进一步提到，香港需在全球资产多元化配置浪潮中发挥独特作用，同时抓住供应链重构带来的贸易融资、风险管理等业务机会，强化跨境资源配置能力。

韩国银行行长：货币政策分歧愈发明显

韩国银行行长李昌镛表示，今年以来全球主要经济体的货币政策分歧愈发明显，同时非银行机构尤其是资产管理机构的市场地位持续提升，已成为影响全球金融市场的重要力量，为金融市场稳定带来隐忧。

大摩：中国市场吸引全球资本关注

在此背景下，摩根士丹利亚太区首席执行官高浩沣指出，受房地产市场拖累，中国整体经济增速虽有所放缓，但市场内部呈现结构性机遇，部分垂直领域的创新突破与投资热度持续升温，凭借强大的创新动力与产业基础，吸引了大量全球资本关注。

数字化方面，洪丕正指，需要拥抱趋势，构建透明的监管框架，而香港处于东西方金融枢纽位置，有望发挥「桥梁作用」，推动亚太地区与全球数字金融规则的对接，在支付创新、数字资产跨境流动、监管协调等领域搭建合作平台。

李昌镛指出，数字资产已逐渐成为部分市场的重要投资标的，韩国数字资产投资者数量已增至1,000万人，稳定币等产品的市场地位持续提升，同时数字资产与实体资产代币化（RWA）的融合趋势明显，覆盖大宗商品、ETF 等多领域，为金融市场带来新活力，但也对跨机构、跨地区协作提出更高要求。

监管碎片化问题亦备受关切，德意志联邦银行执行委员会成员布克哈德．巴尔兹直言，当前全球金融监管面临标准不一、规则分散的挑战，不仅制约跨境投资流动，还可能引发「监管逐底竞争」。他呼吁，各经济体应推动监管框架协同对齐，在税务规则、数据安全等领域建立统一标准，减少市场割裂带来的合作障碍，而香港的虚拟资产监管体系值得参考，将重点拟定数字欧元的立法程序。

