AXA安盛成功迁册至香港及改名 保监局表示欢迎 许正宇：反映外企信心十足
更新时间：11:13 2026-01-26 HKT
AXA安盛香港及澳门宣布，安盛保险（百慕达）已经成功将注册地由百慕达迁册至香港，并于1月26日正式更名为安盛金融保险（香港）。保监局欢迎AXA安盛根据公司迁册制度迁册至香港，并指香港再添一间迁册来港的保险公司，巩固了作为国际金融中心的强大吸引力，并彰显保险业致力促进香港的区域保险枢纽地位的决心。
拟申请澳门分公司改名
保监局表示，将继续与所有相关持份者紧密合作，让有兴趣的保险公司经制度迁册来港，支持政府发展总部经济。
AXA安盛亦指，作为首批迁册回港的保险公司之一，将持续加强本地根基、提升营运能力，为实现可持续增长及长远成功奠定基础；继公司于香港完成迁册后，在2月2日起的该周内，公司拟向相关澳门政府部门申请更新其澳门分公司名称。
收到逾30宗申请
财经事务及库务局局长许正宇表示，新迁册制度去年5月生效至今，收到超过30宗迁册来港的申请，当中有14家公司正式落户，包括最新一宗在最早表态迁册的AXA安盛，市场反应正面。
许正宇指出，主要数家保险公司，以及很多金融机构，已著手准备或完成迁册，同时亦见到有控股公司或其他经济活动类型的公司亦作相关安排。他称，此举反映在国际大变局下，香港作为安全港，「畀到海外企业十足信心，将业务搬过嚟。」
他指出，未来继续与公司及监管机构合作，为有意迁册来港的机构提供全面支援。
