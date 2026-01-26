AXA安盛成功迁册至香港及改名 保监局表示欢迎 巩固国际金融中心吸引力
AXA安盛香港及澳门宣布，安盛保险（百慕达）已经成功将注册地由百慕达迁册至香港，并于1月26日正式更名为安盛金融保险（香港）。保监局欢迎AXA安盛根据公司迁册制度迁册至香港，并指香港再添一间迁册来港的保险公司，巩固了作为国际金融中心的强大吸引力，并彰显保险业致力促进香港的区域保险枢纽地位的决心。
拟申请澳门分公司改名
保监局表示，将继续与所有相关持份者紧密合作，让有兴趣的保险公司经制度迁册来港，支持政府发展总部经济。
AXA安盛亦指，作为首批迁册回港的保险公司之一，将持续加强本地根基、提升营运能力，为实现可持续增长及长远成功奠定基础；继公司于香港完成迁册后，在2月2日起的该周内，公司拟向相关澳门政府部门申请更新其澳门分公司名称。
